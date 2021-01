Fost participant la show-ul Vara Ispitelor, avocatul Alex Dimitriu va fi secretar de stat în Ministerul Justiției: ”Aștept numirea”

”Am 39 de ani, sunt fericitul tătic al lui Andrei și îndrăgostitul soț al Oanei. Sunt avocat de 14 ani, doctor în drept și cadru universitar la Facultatea de Drept a Universității București, cu o bogată activitate editorială, 7 cărți și 20 studii publicate în revistele de specialitate”, se prezintă Alex Dimitriu, pe site-ul personal.

”Am intrat în politică pentru că mi-am format convingerea că cei care ne conduc nu au în centrul intereselor lor bunăstarea cetățeanului, ci caută, mai degrabă, să își croiască un drum în viață cu ajutorul politicii, mai pe șleau să se căpătuiască prin politică”, mai spunea Dimitriu.

Membru al PNL până în 2013, Alex Dimitriu a devenit în 2018 membru PLUS, formațiunea condusă de Dacian Cioloș.

În preajma alegerilor locale de anul trecut, el a fost desemnat candidatul USR-PLUS la funcția de primar al Sectorului 5. Dar Cioloș l-a retras de pe listă pentru a-i face loc liberalului Cristian Băcanu.

Dacian Cioloș nu l-a uitat pe avocatul Dimitriu și acum vrea să îl impună pe funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției, minister condus de Stelian Ion, de la USR, scrie Newsweek.

De altfel, luni, 4 ianuarie, Dimitriu a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu o ușă pe care scrie ”secretar de stat”. A primit deja felicitări de la prietenii din mediul virtual.

Am fost la o discuție cu domnul ministru. Nu știu când iese decizia de numire. Încă nu am discutat pe ce direcție o să fiu. Eu sunt membru PLUS în alianță cu USR.

