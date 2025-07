Motivul pentru care fostul edil a dat primăria în judecată

Popa Zachiu a decis să dea Primăria Dumbrăvița în judecată. Fostul primar cere instituției să-i plătească toate concediile pe care nu le-a luat pe durata ultimului său mandat de 4 ani. Suma solicitată ar fi de aproximativ 7.000 – 8.000 de euro, potrivit actualei primărițe.

Anisia Costescu a anunțat în mediul online că fostul primar a decis să dea instituția în judecată.

„Informație importantă pentru locuitorii comunei Dumbrăvița. Fostul primar al comunei Dumbrăvița, domnul Popa Zachiu, a dat în judecată actuala administrație (adică Primăria, prin mine) solicitând plata concediilor de odihnă neefectuate în ultimul mandat. Suma cerută se apropie de 6.000 de euro.

În motivarea acțiunii, domnul fost primar afirmă că nu a putut beneficia de concediu din „motive obiective”, fiind, citez, „în permanență angrenat în rezolvarea problemelor primăriei”, a scris actualul primar din Dumbrăvița, pe Facebook.

Actualul primar din Dumbrăvița, atac la fostul edil în mediul online

În aceeași postare, primarul Anisia Costescu glumește pe seama subiectului și le cere cetățenilor să „îi ajute cu o declarație” dacă l-au văzut cumva pe fostul primar „rezolvând probleme de serviciu prin Bulgaria”.

„Dacă cineva l-a surprins totuși rezolvând probleme de stat prin Bulgaria, pe litoral sau pe altundeva prin tara stand la soare, având la purtător și Dusterul de serviciu, îl rugăm să ne sprijine cu o declarație scrisă pentru instanță. Glumim (puțin), dar situația e cât se poate de reală.

Cât despre „problemele rezolvate”, personal m-am convins că domnul Popa Zachiu a fost într-adevăr foarte „angrenat”… în a le crea. De rezolvat, le rezolvăm noi acum, cu muncă, răbdare și, iată, chiar și cu procese”, a mai spus aceasta.

Reacția lui Popa Zachiu, fostul primar al localității din Brașov

Fostul primar a oferit o reacție pentru Bizbrasov.ro. Inițial, Popa Zachiu a spus că a cerut decontarea concediului neefectuat doar pentru un an și jumătate, însă atunci când i s-a comunicat faptul că în cerea de chemare în judecată erau trecuți toți cei patru ani a spus că avocatul său a făcut exces de zel.

„Eu am cerut de fapt decontarea pe trei ani – 2022, 2023 și 2024. Ulterior, am citit în Codul Muncii, că funcționarii nu pot beneficia de acest lucru decât pentru un an și jumătate”, a spus el.

Fostul primar spune că suma pe care ar trebui să o recupereze este de aproximativ 9.000 de lei.

„Eu cât am fost primar am oferit aceste sume viceprimarilor, dar doamna primar nu vrea să facă acest lucru. Iar la câte procese mi-a făcut mie doamna primar, nu am voie să îi fac și eu unul?”, a spus el.

Cu cât este plătită o zi de concediu neefectuat în România

O zi de concediu neefectuat în România este plătită la valoarea zilei de muncă, calculată pe baza salariului normal al angajatului, fără a include sporuri sau alte beneficii suplimentare. Totuși, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar în cazul încetării contractului individual de muncă.

În practică, asta înseamnă că dacă un angajat nu și-a efectuat zilele de concediu în timpul activității și părăsește compania, angajatorul este obligat să îi plătească zilele neefectuate la salariul normal pe zi lucrătoare. În cazul în care contractul de muncă continuă, zilele neluate pot fi preluate și folosite într-un termen legal, în general în următoarele 18 luni de la anul în care au apărut.

Astfel, o zi de concediu plătită ca zi neefectuată are valoarea remunerației obișnuite pe o zi de muncă, fără sporuri, și se acordă doar când contractul se încheie. Dacă zilele nu sunt luate, ele pot fi reportate și folosite ulterior conform prevederilor legale, dar nu pot fi cerute în bani decât la încetarea raportului de muncă.