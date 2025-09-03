Gabrijela Zalac, condamnată la 7 luni de închisoare

Zalac, în vârstă de 46 de ani, a pledat vinovat pentru acuzațiile de „abuz de putere și autoritate”. Ea a ocupat funcția de ministru între 2016 și 2019, într-un guvern dominat de partidul său conservator, HDZ.

Tribunalul din Zagreb a constatat că Zalac a folosit în mod repetat bugetul oficial al cabinetului său pentru a-și acoperi parțial cheltuielile private la restaurant. EPPO a declarat că acest lucru s-a întâmplat de cel puțin nouă ori în timpul mandatului său.

Prejudiciul total adus bugetului se ridică la aproximativ 10.000 de euro, afectând în principal Uniunea Europeană, dar și statul croat. Ca parte a acordului cu Parchetul, Zalac a acceptat să ramburseze integral suma prejudiciului.

Antecedente de corupție ale Gabrijelei Zalac

Aceasta nu este prima condamnare pentru corupție a lui Zalac. În iunie, ea a primit o sentință de doi ani de închisoare într-un caz separat legat de achiziționarea de software pentru ministerul său.

Prejudiciul în acel caz a fost semnificativ mai mare, depășind un milion de euro pentru UE și aproape 300.000 de euro pentru bugetul Croației.

Și în acel caz, Zalac și-a recunoscut vinovăția și a fost de acord să plătească 200.000 de euro ca despăgubire parțială. Cu toate acestea, ea nu a început încă să-și execute această primă pedeapsă.

Croația, membră a Uniunii Europene din 2013, continuă să se confrunte cu provocări în combaterea corupției endemice. Mai mulți miniștri din guvernele conduse de Andrej Plenkovic, liderul HDZ, au demisionat în ultimii ani din cauza suspiciunilor de corupție.

Rolul Parchetului European

Parchetul European, cu sediul în Luxemburg și condus de Laura Codruța Kovesi, joacă un rol crucial în investigarea infracțiunilor care pot afecta interesele financiare ale UE. Cazul lui Zalac subliniază importanța acestei instituții în combaterea corupției la nivel european.

Condamnarea lui Zalac reprezintă un pas important în eforturile de a combate corupția în rândul oficialilor de rang înalt și de a proteja fondurile europene de utilizarea abuzivă.

