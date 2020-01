De Dragoș Tănase,

El fusese eliberat pe cauțiune, în aprilie 2019, dar cu condiția să nu părăsească Japonia.

Nu este clar cum a putut pleca de la Tokyo, la bordul unui avion privat. Presa niponă scrie doar că acesta s-a îmbarcat la bordul unui avion privat – sub o falsă identitate – şi a făcut escală în Turcia înainte de a ateriza în capitala Libanului, Beirut.

Plecarea lui Ghosn s-a petrecut în timp ce fostul executiv își aștepta procesul, după acuzațiile grave care au dus și la îndepărtarea lui de la conducerea companiilor Nissan și Renault.

In ultimele luni, Carlos Ghosn chiar îşi pregătea alături de avocaţii săi procesul care urma să aibă loc în vara sau toamna lui 2020.

Mesajul lui Carlos Ghosn după plecarea din Japonia

„Mă aflu acum în Liban și refuz să mai fiu prizonier al sistemului corupt de justiție din Japonia, unde vina este presupusă, discrimnarea este agresivă, iar drepturile omului sunt ignorate, în ciuda obligațiilor asumate de Japonia sub dreptul internațional și a tratatelor s-a angajat să se susțină. Acum pot în sfârșit să comunic liber cu presa și voi face acest lucru începând de săptămâna viitoare”, se arată într-un comunicat de presă lansat în numele lui Carlos Ghosn de o companie de relații publice, potrivit CNN.

Nu se ştie dacă Ghosn, deţine paşapoarte franceze şi libaneze, a încheiat un acord cu procurorii sau dacă a fugit.

Avocatul omului de afaceri, Junichiro Hironaka, le-a spus reporterilor că fuga clientului său este „o surpriză totală”.

„Suntem șocați”, a declarat Hironaka presei aflate în fața biroului său din Tokyo.

Acesta a adăugat că pașapoartele lui Ghosn se află la avocații lui și că fostul executiv din industria auto „nu avea cum să le folosească”.

Carlos Ghosn este considerat erou în Libia



În Liban unde s-a refugiat şi care este ţara natală a părinţilor săi, Carlos Ghosn este considerat un erou.

În momentul arestării sale, în noiembrie 2018, s-a creat chiar un comitet de sprijin în favoarea sa şi o campanie de solidaritate care se afişase chiar pe străzile Beirutului sub titlul „We are all Carlos Ghosn”.

In Liban Ghosn are contacte numeroase, inclusiv la nivel politic. Diverşi responsabili, începând cu preşedintele Michel Aoun, interveniseră insistent pe lângă autorităţile nipone pentru a obţine îndulcirea condiţiilor de detenţie şi apoi de supraveghere a lui Carlos Ghosn.

Pentru moment însă niciun responsabil libanez nu a reacţionat la sosirea fostului patron în capitala Beirut, potrivit Radio France International.

Arestarea lui Carlos Ghosn

Carlos Ghosn a fost arestat în Japonia, în noiembrie 2018, după ce a fost acuzat de abateri financiare în 2018 şi se confruntă cu cel puțin patru capete de acuzare.

Atunci, a petrecut 108 zile într-o închisoare din Tokyo, înainte să fie eliberat pe cauțiune în luna martie. Câteva săptămâni mai târziu a fost arestat din nou.

A fost eliberat pe cauțiune, în aprilie, dar o condiție a eliberării pe cauțiune a fost ca Ghosn să rămână în Japonia.

Carlos Ghosn s-a născut în Brazilia, dar a copilărit în Beirut și are cetățenie franceză și libaneză. În Liban, Ghosn este foarte cunoscut și a început să investească pe plan local.

