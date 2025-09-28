Între 2007 și 2024, Tang ar fi primit mită în bani și bunuri în valoare de peste 268 de milioane de yeni (aproximativ 32 de milioane de euro).

Potrivit instanței, aceste fapte „au adus prejudicii deosebit de grave intereselor statului și poporului, justificând pedeapsa capitală”. În fața judecătorilor, acesta și-a recunoscut faptele și și-a exprimat remușcarea.

Condamnarea sa se înscrie în ampla campanie anticorupție lansată de președintele Xi Jinping, prin care au fost înlăturați numeroși oficiali de rang înalt.

Susținătorii acesteia afirmă că acțiunea contribuie la consolidarea unei guvernări curate, însă criticii o consideră un instrument prin care Xi își elimină rivalii politici.

Tang Renjian a condus Ministerul Agriculturii între 2020 și 2024, iar anterior a fost guvernator al provinciei Gansu și vicepreședinte al regiunii autonome Guangxi.

Căderea lui survine după investigații similare în care au fost implicați foștii miniștri ai Apărării, Li Shangfu și Wei Fenghe.

Li a fost destituit după doar șapte luni în funcție și exclus din Partidul Comunist Chinez pentru fapte de corupție, în timp ce actualul ministru al Apărării, Dong Jun, a fost și el vizat de o anchetă.

