Mihai Seplecan a fost judecat pentru uz de fals, în legătură cu o diplomă de licență emisă de Universitatea Spiru Haret. Politicianul susține că e autentică și chiar a crezut că poate să dovedească asta, așa că a predat-o autorităților pentru a fi expertizată. Acum se consideră nedreptățit și va face apel la Tribunalul Cluj, a scris el pe Facebook, potrivit ziardecluj.ro.

„Voi ataca decizia.

Nu cred in justiție și tribunale, judecatori, procurori mai ales dupa mizeriile facute de catre ei, dovedite in ultima vreme. Perceptia juridică nu este identică cu realitatea. Nu exista nici o legatura intre mine si falsificator. Nu exista falsificatorul si nu exista nici urmă de vreo dovada clară ca eu, cu buna știința, am folosit o diploma falsa.

(…) Domnul judecator nu a suparat nici pe judecatori si nici pe cei care m-au executat politic, dar a crezut ca nu ma supara nici pe mine. A dat asa o decizie personală de mijloc. A iesit dansul cel mai bine din toate. Astăzi imi pare rau ca am fost corect. Se pare ca adevarul, dreptatea si judecata nu trebuie să o căutam la oameni si in Instanțe.

Multi imi spuneau, acum 3 ani jumătate, sa ard sau sa arunc diploma si sa nu o dau la expertiza.Am dat-o de buna voie, atat la expertiza, cat si la SRI, pentru a primi certificatul ORNIS. Asa nu aveau originalul si nu aveau cum si pe ce sa ma judece. Eu de buna voie, ca un bou, prost, fraier, tâmpit am vrut sa fiu corect, sa ma judec, sa-mi caut dreptatea in instanța” a scris politicianul.

