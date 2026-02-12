Trei capete de acuzare

Judecătoria Topoloveni a pronunțat joi, 12 februarie, sentința în cazul fostului primar, acesta primind condamnări pentru trei capete de acuzare. Magistrații au stabilit o pedeapsă de 3 ani și 2 luni pentru distrugere, 9 luni pentru violarea sediului profesional și un an și 9 luni pentru distrugerea de înscrisuri oficiale.

Solutia pe scurt: „În temeiul art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. raportat la art. 253 alin.1 şi 4 C.pen. condamnă pe inculpatul M. M., fiul …… în com. …, jud. Argeş, domiciliat în com. …., jud. Argeş, posesor al CI seria AS nr. ……., CNP: …….., cetăţean român, studii superioare, căsătorit, primar, fără antecedente penale la pedeapsa de 3 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 4 din Codul penal. În temeiul art. 67 alin. (1) C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală stabilită pentru infracțiunea de distrugere, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 3 ani, pedeapsa complementară urmând a fi executată după executarea pedepsei închisorii(…) În temeiul art. 396 alin 1 şi 2 Cod proc. pen. raportat la art. 225 alin. 2 C.pen., condamnă pe inculpatul M. M.la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de violare a sediului profesional, prevăzută de art. 225 alin. 2 din Codul penal În temeiul art. 396 alin 1 şi 2 Cod proc. pen. raportat la art. 259 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul M. M.la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri, prevăzută de art. 259 alin. 1 din Codul penal”, se arată în hotărârea instanței.

În cazul unui concurs de infracțiuni (mai multe pedepse pentru aceeași persoană), instanța aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din restul pedepselor. Acesta este motivul pentru care condamnarea finală de 4 ani rezultă din cumulul acestor pedepse individuale.

Fostul edil a primit și o pedeapsă complementară: acesta nu mai poate candida și nu mai poate ocupa nicio funcție publică în următorii 3 ani.

Are de achitat o factură uriașă

Totodată, fostul primar are de plătit o factură uriașă pentru incendierea primăriei: el trebuie să achite despăgubiri de 459.976 de lei. Instanța a admis în parte pretențiile civile, stabilind această sumă drept contravaloare a daunelor cauzate comunității din Beleți-Negrești.

Mihai Marin mai trebuie să plătească și daune materiale către partea civilă SC Orange România SA (fostă S.C. Telekom Romania Communications S.A), de 119.043,44 lei.

Pentru a asigura recuperarea pagubelor, instanța a decis să mențină sechestrul pe toate bunurile mobile și imobile ale fostului primar. Măsura, instituită inițial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, vizează acoperirea unui prejudiciu total de aproape 580.000 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE