Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai şi fost Principe al României, a vizitat, luni, Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, în care au fost încoronați Regii Ferdinand și Maria, scrie Ziarul Unirea.

„Sunt foarte emoționat, mă gândesc foarte mult la familia mea, mai ales anul acesta, nu numai pentru că este anul Centenar, ci pentru că o să mă căsătoresc în acest an și mă gândesc la ei și la tot ce au făcut pentru țara noastră”, a spus Nicolae Medforth-Mills.

Întrebat despre nunta care va avea loc pe 30 septembrie la Sinaia, fostul principe a făcut publice detalii despre pregătiri.

„Săptămâna trecută am scris o scrisoare către mătușa mea, Principesa Margareta, am întrebat dacă… ne-ar face o onoare, de fapt, să fie nașa și unchiul meu să fie nașul nostru la nuntă. Și aștept un răspuns acum”, a spus Nicolae Medforth-Mills, conform sursei citate.