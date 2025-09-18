Dosarul penal a fost închis

El a fost obligat să meargă pe front, în schimbul suspendării unui dosar penal în care era acuzat de delapidarea a două companii din Londra. Liaporov a fost prezentat în reportajele TV pro-Kremlin drept artizanul unei scheme piramidale financiare.

Canalul de televiziune REN a susținut că opt persoane au suferit pagube în urma escrocheriei de 445.000 de lire sterline pe care a orchestrat-o. Procesul penal aflat în desfășurare a fost închis, după ce Liaporov a semnat contractul prin care se angaja să lupte în război.

Putin a recrutat pentru război atât condamnați, cât și acuzați în Rusia, în schimbul renunțării la pedepse sau acuzații împotriva lor. Liaporov fusese numit redactor-șef al ediției Playboy din Rusia în 2007.

Îmbrăcat în uniformă militară

Vladimir Putin a fost văzut, marți, în uniformă militară, la finalul antrenamentelor Zapad 2025. Liderul rus a apărut în inspecție în localitatea Mulino din regiunea Nijni Novgorod, la cel puțin 500 de mile de cea mai apropiată linie a frontului din Ucraina.

Vladimir Putin a avut o apariție neobișnuită la finalul manevrelor militare Zapad 2025, la care au luat parte 100.000 de soldați. Liderul rus a apărut îmbrăcat în ținută militară de camuflaj, în timp ce inspecta trupele și diverse sisteme de armament, la un poligon al armatei ruse, în care s-au desfășurat antrenamentele. Kremlinul a publicat marți o înregistrare video în care Putin poate fi văzut într-o ținută pe care o poartă rar, relatează Antena 3 CNN.

În octombrie 2024, Putin a semnat două legi care permit încheierea de contracte militare cu inculpații în faza procesului. Aceștia ar putea fi eliberați complet de răspunderea penală în cazul în care s-ar întoarce „eroi” sau incapabili de luptă în Ucraina, informează publicația rusă independentă Meduza.

Prima lege permite, în timpul mobilizării sau pe timp de război, încheierea de contracte de serviciu militar cu inculpaţii ale căror dosare se află în prima instanță. A doua lege permite eliberarea de răspundere penală a inculpaților chemați la serviciul militar de mobilizare sau care au semnat contracte cu Ministerul rus al Apărării, explică sursa citată.





