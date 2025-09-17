„Protecția necondiționată a suveranității”

În timpul vizitei de lucru la un poligon din districtul federal Volga, Putin a anunţat că 100.000 de militari au participat la exercițiile comune ruso-belaruse. Moscova a recunoscut că exercițiul a vizat un scenariu în care Rusia a fost invadată și că la final, inamicul – nenominalizat – a fost înfrânt, iar trupele ruse au atins „linia frontierei de stat”.

POWER MOVE — Putin in FULL MILITARY GEAR at Zapad-2025!



Highlights:



- 100,000 troops, 10,000 weapon systems, 333 aircraft, 247+ ships in action

- 41 training grounds, all modern equipment tested in real combat scenarios

— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 16, 2025

„Scopul exercițiului este de a elabora toate elementele necesare pentru protecția necondiționată a suveranității, integrității teritoriale, protecției împotriva oricărei agresiuni a statului Uniunii”, a spus Vladimir Putin.

S-a bazat pe experiența „câștigată” în Ucraina

Totodată, acesta a recunoscut că „Zapad-2025” s-a bazat pe „experiența câștigată în operațiunea militară specială” – eufemismul folosit de Moscova referitor la războiul din Ucraina.

„Operațiunea comună a grupului de trupe al coaliției în timpul exercițiilor strategice comune „West-2025″ la terenul de antrenament Mulino din regiunea Nijni Novgorod s-a încheiat cu înfrângerea completă a „inamicului”. Prin acțiuni comune coordonate, unitățile care fac parte din grupul de coaliție, folosind rezultatele daunelor provocate de incendii, au efectuat accesul la granița condiționată de stat”, se arată într-un raport al Ministerului rus al Apărării, potrivit Tass.

A testat racheta hipersonică Zircon

Flota de Nord a Rusiei a anunțat duminică efectuarea cu succes a unei lansări de rachetă hipersonică „Zircon” în cadrul exercițiului strategic comun cu Belarus, Zapad-2025, potrivit Ministerului rus al Apărării, citat de agenția rusă de presă Interfax.

„În timpul manevrelor Zapad-2025, forțele Flotei Nordice au executat un atac cu rachete asupra unui adversar simulat în Marea Barents. Fregata Amiral Golovko a lansat o rachetă hipersonică Zircon. Conform datelor de control primite în timp real, ținta a fost distrusă cu o lovitură directă”, a transmis Ministerului rus al Apărării.

Racheta navală hipersonică „Zircon”, dezvoltată de Corporația de Arme cu Rachete Tactice (KTRV), are o rază de acțiune de peste 1.000 km și poate atinge viteze de până la Mach 10, după cum a declarat în aprilie președintele rus Vladimir Putin.

Exercițiul strategic Zapad-2025 s-a desfășurat în perioada 12-16 septembrie, pe terenuri de instrucție din Rusia și Belarus, precum și în Marea Baltică și Marea Barents.









