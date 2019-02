FOTO | Mormântul lui Karl Marx, vandalizat cu un ciocan

Anunțul că mormântul a fost vandalizat a fost făcut pe Twitter de organizația „Prieteni ai Cimitirului Highgate (Friends of Highgate Cemetery)”.

Autorii actului de vandalism au distrus placa din marmură care provenea de la mormântul original (aflat în altă parte al aceluiași cimitir) al lui Karl Marx și a fost integrată actualul mormânt, inaugurat în 1954, după ce rămășițele filosofului au fost strămutate, potrivit The Guardian.

Karl Marx’s memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It’s a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7

