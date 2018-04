Unul este liderul lumii libere și locuiește în Casa Albă, la Washington (SUA), celălalt trăiește într-o casă modestă, la țară. Chiar dacă viețile lor sunt foarte diferite, ei seamănă de parcă ar fi gemeni. Este vorba de o Președintele Statelor Unite și sosia lui, o femeie de la țară, din Spania.

Dolores Lies Antelo a acordat un interviu unui ziar local săptămâna trecută și a fost pozată la ferma ei din Nanton, La Coruna. Imaginea, în care ea ține o sapă pe umăr și se uită nedumerită în jurul ei, s-a răspândit repede pe internet, fiind distribuită pe majoritatea rețelelor sociale. Femeia arată la fel ca președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Dolores is Trump’s European-twin ..is like We all have a double.. #BecauseOfYouI pic.twitter.com/iSTOYpg0EK

— geo (@delgeo1) April 24, 2018