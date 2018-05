FOTO/ Operație în premieră realizată cu succes de trei medici tineri din Buzău

Cei trei medici ai Spitalului Județean Buzău, chirurgul plastician Alexandru Varga, orelistul Cosmin Ursăchescu și anestezistul Florin Năstase, au redat dreptul la o viață normală unei adolescente de 17 ani din Prahova.

Practic, tânăra de 17 ani a avut nevoie de o reconstucție nazală, o intervenție extrem de dificilă pe care alți medici au respins-o din start. În ianuarie 2018, cazul fetei a ajuns în atenția chirurgului plastician Alexandru Varga, de la Buzău. Medicul a cerut sfatul colegilor săi, iar în final au acceptat să facă operația pe cât de complexă, pe atât de riscantă. Totul a fost însă o adevărată provocare pentru specialiști.

”Am aflat de caz de la un coleg de la Spitalul Universitar. Mi-a zis că îmi trimite un caz, poate rezolv ceva, am căutat apoi un orelist. era o provocare pentru amândoi, iar în final inspirația ne-a fost favorabilă, evoluția cazului la fel. A ieșit totul chiar foarte bine. A fost un caz interesant, refuzat de clinicile universitare, o operație destul de complexă, cu multă bătaie de cap, greu de supravegheat postoperator. Știam că putem face asta, deși nu am mai făcut până acum, a fost o provocare”, a declarat medicul Alexandru Varga.

La rândul său, medicul Cosmin Ursăchescu spune că operația de reconstruire a piramidei nazale în cazul adolescentei care s-a născut cu o malformație a fost o adevărată provocare.

El a dezvăluit că s-a gândit mult înainte de a accepta cazul, fiind o tehnică deosebit de grea, însă în final, după ce a pus totul în balanță, a decis că trebuie să încerce să-i schimbe viața acestei fete.

”Tehnica o mai văzusem in cursul rezidențiatului si a stagiilor de pregătire. N-a fost făcută chiar fără să vedem înainte despre ce e vorba, e o tehnică deosebită, grea, care necesită o echipă și o colaborare foarte bună. Am acceptat cazul după săptămâni întregi de analiză. După trei săptamâni, am ajuns la concluzia că ar fi bine sa acceptăm cazul să si ne apucam de treaba. A fost o provocare chirurgicală. Tehnica a fost de reconstruire a piramidei nazale. Pacienta s-a născut fără cartilajul piramidei nazale si folosind cartilaje de la distanță prelevate de la acelasi pacient, am reconstruit practic din nimic o piramidă nazală. A necesitat și imaginația noastră nu doar activitate chirugicală. Mai exact, pacienta prezenta o malformaţie congenitală a piramidei nazale, aspect de nas bifid cu piramida superioară aplatizată, continuată către vârful nasului cu o şa. A fost necesar un implant de cartilaj, pe care doctorul Alexandru Varga l-a recoltat de la aceeaşi persoană şi l-a preparat astfel încât să poată fi folosit pentru înălţarea piramidei nazale, creându-se astfel panta normală a nasului şi simetrizarea narinelor”, a spus Ursăchescu.