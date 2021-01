Imaginile spectaculoase cu modelul de pe fundul lacului Cakora au fost fotografiate și filmate cu drona. Ele au devenit virale.

„Mi-am cumpărat o dronă și am început să explorez împrejurimile. Am văzut lacul și am fost uluit de peisaj”, a declarat Derry Moroney.

Bărbatul a dezvăluit că acel „copac” este de fapt un estuar, iar între lac și plajă sunt mai mulți arbori de ceai.

„În timpul furtunilor, când apa ajunge pe țărm datorită mareelor înalte, uleiul de la arborii de ceai se scurge înapoi în lac și creează astfel ramurile „copacului vieții”, a explicat fotograful.

Derry Moroney a făcut mai multe fotografii din dronă, în condiții meteo diferite, și a obținut imagini în culori diferite.

Foto: Facebook / Derry Moroney Photography

