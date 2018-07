Parfumul Kimoji, lansat pe piaţă în trei versiuni, Vibes, Peachy, Cherry, i-a adus lui Kim Kardahian o avere de 5 milioane de dolari.

Vedeta s-a pozat în costum de baie alături de parfum, iar imaginea a fost publicată pe Instagram, acolo unde a primit milioane de like-uri.

Pentru a se asigura că vânzările vor crește, Kim Kardashian a mai postat o fotografie pe același cont de socializare, de data asta mai îndrăzneață.

În plus, noul parfum marca Kardahsian a mai fost promovat și de prietenii vedetei, printre care și actrița Drew Barrymore.

Parfumul care se vinde la 45 de dolari sticluța nu a avut nevoie de campanie publicitară, fiind promovată doar în social media.

Protagonista emisiunii TV „Keep Up with the Kardashians” este una dintre actriţele de reality show cel mai bine plătite din televiziunea americană, înregistrând în anul doar în anul 2015 câştiguri de 53 de milioane de dolari.

