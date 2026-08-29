Pauza de ușurare

La scurt timp după ceremonia de nuntă, mirele a avut nevoie urgentă de toaletă și s-a ușurat afară, direct în lac, în timp ce mireasa a râs cu lacrimi în ochi.

Momentul nu a trecut neobservat, fiind imortalizat în „bookingul-foto” de la eveniment.

Milioane de oameni de pe internet au sărbătorit instantaneele ​​drept „fotografiiile de nuntă ale mileniului”.

Tora, Hallvard și socrul mare fotograf

Tora Killingberg Lønnebakke și Hallvard (ambii, 23 de ani) au făcut milioane de oameni să zâmbească.

Cadrul imaginii: Klæbu, provincia Sør-Trøndelag. Autorul pozei: tatăl mirelui, Ludvig Georg Killingberg, un cunoscut fotograf norvegian.

„Nu plănuiserăm nimic. S-a întâmplat doar ca un moment comic”, a declarat Tora.

„Mi-am dat seama ce va urma”

„Ieșisem să facem poze pe lac, când Hallvard a spus că trebuie neapărat să meargă la baie, mi-am dat seama ce urma”, a explicat Ludwig. Tatăl și-a pus cizmele și a intrat în râu pentru a obține unghiul potrivit.

„Am văzut că era o imagine fenomenală și ne-am gândit că ar trebui să fie pusă acasă, în toaletă”, spune Hallvard.

„Chiar poți vedea ușurarea după ce spui Da”, a comentat cineva. „Totul a fost făcut corect”, a adăugat alt utilizator.

„Formă excelentă, bine hidratat”, a mai observat un comentator. Și concluzia: „Sincer, o fotografie de nuntă foarte bună. Imaginează-ți că o vezi din nou după ani și râzi”.

„Probabil că micuțul Klæbu n-a primit niciodată atâtea aprecieri”

Hallvard urmărește de mult timp contul de Instagram „Scenic Pisses”, care are un gen de oameni care își eliberează stresul având ca fundal natura magnifică.

După nuntă, a trimis fotografia oarecum impulsiv: „Am trimis-o ca o poză amuzantă și aproape că uitasem de ea”

Fotografia are 2,5 milioane de aprecieri și peste 20 de milioane de vizualizări.

Probabil că micuțul Klæbu n-a primit niciodată atâtea aprecieri, spune Tora, care provine ea însăși din Trondheim, unde cuplul locuiește.

Imaginea, care inițial era destinată unui loc modest din propria toaletă a cuplului, a ajuns pe ecranele telefoanelor mobile din întreaga lume.

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