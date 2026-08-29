Tragicul eveniment a avut loc joi, 27 august, la scurt timp după anunțul privind trecerea în neființă a Regelui Harald al V-lea al Norvegiei, într-o perioadă marcată de doliu în lumea monarhică internațională.

Vestea a fost confirmată oficial de prim-ministrul regatului, Calvin Armoroki Tooro.

„Cu profundă tristețe și cu inimă grea, anunț trecerea în neființă a Majestății Sale Omukama din Tooro, Regele Oyo, la aproximativ ora 22:00. Aceasta este o pierdere incomensurabilă pentru Familia Regală, oamenii din Tooro și națiunea Ugandei”, a transmis oficialul pe rețelele de socializare.

Desemnarea unui moștenitor misterios

În ciuda vârstei tinere, Regele Oyo nu era căsătorit și nu avea copii cunoscuți publicului. Cu toate acestea, șeful guvernului din Tooro a dat asigurări că continuitatea Coroanei este protejată, făcând apel la populație să rămână unită și calmă.

„Majestatea Sa a desemnat un prinț drept moștenitor, a cărui identitate va fi dezvăluită oficial la momentul potrivit, în conformitate cu tradițiile și obiceiurile Regatului Tooro”, a precizat premierul Calvin Armoroki Tooro.

Deși influența monarhului în regiunea de frontieră a Ugandei este una predominant simbolică și culturală, țara fiind guvernată de un președinte ales democratic, comunitatea locală a primit vestea cu un profund sentiment de pierdere.

Lupta secretă cu o boală gravă

Decesul a survenit la scurt timp după ce cabinetul regal anunțase că suveranul se afla în stare critică pe patul de spital.

Deși autoritățile din Tooro nu au oferit detalii medicale explicite în comunicatele oficiale, surse din cercul apropiat al Casei Regale au dezvăluit pentru publicația spaniolă El Mundo că Regele Oyo suferea de o formă gravă de cancer.

Intrat în Cartea Recordurilor la doar trei ani

Povestea Regelui Oyo a făcut înconjurul lumii încă din copilăria sa. În 1995, pe când avea doar trei ani, el a fost proclamat monarh în urma decesului tatălui său, provocat de un atac de cord. Oyo a preluat pe deplin atribuțiile de conducere în anul 2010, când a atins majoratul.

În 2025, Cartea Recordurilor Guinness l-a omologat oficial drept „cel mai tânăr monarh domnitor din lume”.

Născut pe 16 aprilie 1992, Regele Oyo a condus Tooro, un regat tradițional bantu ce reprezintă aproximativ 3% din populația de 48,6 milioane de locuitori a Ugandei, rămânând o figură emblematică pentru istoria recentă a continentului african.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Viva.ro
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
GSP.RO
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.RO
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Tvmania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie

Știri România

Parteneri
Cine mai poate opri omul lui Putin să câștige Franța. Expert: „Riscăm ca Europa de Est să fie abandonată”
Adevarul.ro
Cine mai poate opri omul lui Putin să câștige Franța. Expert: „Riscăm ca Europa de Est să fie abandonată”
FCSB – Dinamo, în diaspora! Planul FRF pentru derby de România
Fanatik.ro
FCSB – Dinamo, în diaspora! Planul FRF pentru derby de România
Casa de Pensii arată că 6 ani cu contract de 4 ore pot însemna circa 5 ani și o lună la pensie, nu 3 ani
Financiarul.ro
Casa de Pensii arată că 6 ani cu contract de 4 ore pot însemna circa 5 ani și o lună la pensie, nu 3 ani
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
TVMania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Un nou domeniu a înlocuit IT-ul în România. Salarii mari la debut, peste media Europei
ObservatorNews.ro
Un nou domeniu a înlocuit IT-ul în România. Salarii mari la debut, peste media Europei
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
GSP.ro
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Mediafax.ro
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Wowbiz.ro
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Redactia.ro
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct
KanalD.ro
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Universitatea Craiova, în top 10 cele mai norocoase echipe din Conference League. Verdictul specialiștilor
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, în top 10 cele mai norocoase echipe din Conference League. Verdictul specialiștilor
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)