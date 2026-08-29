Tragicul eveniment a avut loc joi, 27 august, la scurt timp după anunțul privind trecerea în neființă a Regelui Harald al V-lea al Norvegiei, într-o perioadă marcată de doliu în lumea monarhică internațională.

Vestea a fost confirmată oficial de prim-ministrul regatului, Calvin Armoroki Tooro.

„Cu profundă tristețe și cu inimă grea, anunț trecerea în neființă a Majestății Sale Omukama din Tooro, Regele Oyo, la aproximativ ora 22:00. Aceasta este o pierdere incomensurabilă pentru Familia Regală, oamenii din Tooro și națiunea Ugandei”, a transmis oficialul pe rețelele de socializare.

Desemnarea unui moștenitor misterios

În ciuda vârstei tinere, Regele Oyo nu era căsătorit și nu avea copii cunoscuți publicului. Cu toate acestea, șeful guvernului din Tooro a dat asigurări că continuitatea Coroanei este protejată, făcând apel la populație să rămână unită și calmă.

„Majestatea Sa a desemnat un prinț drept moștenitor, a cărui identitate va fi dezvăluită oficial la momentul potrivit, în conformitate cu tradițiile și obiceiurile Regatului Tooro”, a precizat premierul Calvin Armoroki Tooro.

Deși influența monarhului în regiunea de frontieră a Ugandei este una predominant simbolică și culturală, țara fiind guvernată de un președinte ales democratic, comunitatea locală a primit vestea cu un profund sentiment de pierdere.

Lupta secretă cu o boală gravă

Decesul a survenit la scurt timp după ce cabinetul regal anunțase că suveranul se afla în stare critică pe patul de spital.

Deși autoritățile din Tooro nu au oferit detalii medicale explicite în comunicatele oficiale, surse din cercul apropiat al Casei Regale au dezvăluit pentru publicația spaniolă El Mundo că Regele Oyo suferea de o formă gravă de cancer.

Intrat în Cartea Recordurilor la doar trei ani

Povestea Regelui Oyo a făcut înconjurul lumii încă din copilăria sa. În 1995, pe când avea doar trei ani, el a fost proclamat monarh în urma decesului tatălui său, provocat de un atac de cord. Oyo a preluat pe deplin atribuțiile de conducere în anul 2010, când a atins majoratul.

În 2025, Cartea Recordurilor Guinness l-a omologat oficial drept „cel mai tânăr monarh domnitor din lume”.

Născut pe 16 aprilie 1992, Regele Oyo a condus Tooro, un regat tradițional bantu ce reprezintă aproximativ 3% din populația de 48,6 milioane de locuitori a Ugandei, rămânând o figură emblematică pentru istoria recentă a continentului african.

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