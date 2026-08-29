FBI a transmis că bărbatul ar putea tranzita Ungaria

Alerta a ajuns la Biroul Național de Investigații din Ungaria pe 25 august, prin unitatea FBI detașată în această țară. Agenții americani au informat autoritățile că britanicul, vizat de un mandat internațional de arestare, ar putea traversa Ungaria și că era căutat de mai bine de 20 de ani. Autoritățile americane îl investigau încă din 2003 pentru acuzații privind constrângerea și determinarea unui minor să participe la activități sexuale ilegale.

În septembrie 2004, bărbatul a fugit din Statele Unite, cel mai probabil în Anglia. În același an a fost pus sub acuzare în SUA, iar în noiembrie 2004 a fost emis un mandat de arestare pe numele lui. Din 2006 era urmărit internațional, inclusiv prin biroul Interpol de la Washington.

A intrat în Ungaria din România

După informațiile primite de la FBI, anchetatorii ungari au identificat mașina cu numere britanice folosită de suspect. Așa au stabilit că, pe 26 august, bărbatul intrase în Ungaria venind din România. Polițiștii i-au localizat apoi poziția și au aflat că se deplasa pe autostrada M3, venind dinspre județul Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Mai multe echipaje au fost trimise în zonă. Mașina a fost ajunsă din urmă în apropiere de Polgár și direcționată către o parcare. La volan se afla chiar britanicul de 60 de ani căutat de autoritățile americane. Bărbatul a fost reținut și dus la Poliția din Hajdúnánás.

Poliția a cerut arestarea pentru extrădare, dar instanța l-a eliberat

Autoritățile ungare au început apoi procedurile internaționale necesare pentru ca bărbatul să poată fi predat Statelor Unite. Biroul Național de Investigații a solicitat arestarea lui în vederea extrădării.

Instanța a luat însă o altă decizie și l-a eliberat. Poliția ungară nu a precizat, în comunicatul despre capturarea fugarului, motivul pentru care judecătorii au decis punerea acestuia în libertate.

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