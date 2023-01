Bărbatul care a ajutat-o a scris pe Facebook că femeia era rușinată de situația ei și că nu avea nici măcar un telefon mobil ca să poată su sune pe cineva, sau să fie găsită, dacă ar fi fost căutată.

O badantă de naționalitate română, care lucra în localitatea italiană Alghero, provincia Sassari, pe insula Sardinia, a rămas pe drumuri în pragul Anului Nou și a fost la un pas să petreacă noaptea dintre ani pe străzi, dacă n-ar fi fost ajutată de câțiva oameni cu inimă mare, e povestea spusă de portalul de știri din diaspora Rotalianul.

Femeia a mers în după-amiaza zilei de joi, 29 decembrie 2022, la sediul agenției de voiaj Dune Viaggi, pentru a rezerva un bilet de avion spre România. Primul zbor era disponibil abia pe 1 ianuarie 2023 și până atunci românca ar fi fost nevoită să petreacă trei nopți pe străzi, în frig.

Nu avea bani să plătească cazarea la un hotel sau o pensiune și nu cunoștea pe nimeni care să o găzduiască în aceste nopți.

Proprietarul agenției de voiaj, Marco Mazzella, nu a rămas indiferent la necazul româncei și i-a plătit o noapte de cazare la hotelul Soleado. Conducerea hotelului, de asemenea, i-a oferit femeii, gratis, cina și micul dejun.

Între timp, Mazzella a scris o postare pe Facebook, pentru a cere ajutorul oamenilor, deoarece hotelurile și pensiunile din zonă nu mai aveau camere libere pentru nopțile din preajma Anului Nou.

Recomandări „Schimbarea în bine este inevitabilă. Să nu cădeți în deznădejde”. Scrisori de Anul Nou de la deținuții politic din Rusia

În seara zilei de 29 decembrie, proprietarul agenției de voiaj a scris pe Facebook: „Am emis un bilet pentru o doamnă româncă rămasă pe drumuri. Primul zbor este pe 1 ianuarie și nu are unde să stea, vrea să rămână până la acea dată aici, în frig, în fața agenției.

Sunt dispus să o ajut cu bani, dar cazările pentru Anul Nou sunt pline. Anunțați-mă cine mă poate ajuta, dar, în special, cine o poate ajuta pe ea.”

La mai puțin de o oră după ce a publicat textul, Mazzella a revenit cu o actualizare și a scris că a găsit o cameră la hotelul menționat mai sus, pentru care a plătit numai 38 de euro, iar pentru următoarea zi ar fi găsit cazare la o doamnă care trăiește la țară.

La ora 23:23 din aceeași seară, bărbatul a publicat din nou o postare cu o fotografie a badantei românce, așteptând în frig în fața agenției de voiaj, pentru a sublinia cruzimea cu care a fost aruncată în stradă de angajatori.

Mazzella a scris: „Nu știu ce a făcut atât de rău doamna aceasta pentru a fi dată afară din casă de către patroni, era badanta lor. Cred însă că este nevoie de cruzime ca să lași în frig o femeie până la 1 ianuarie, în mijlocul străzii.

În noaptea aceasta va fi găzduită de hotelul Soleado și va primi o pizza caldă și apă, oferite cu amabilitate de hotel. Pentru mâine s-a oferit o doamnă s-o găzduiască. Imaginea este crudă, dar poate va face unele persoane să reflecteze.”

Recomandări Ce am făcut bun și ce s-a schimbat în 2022. Prima parte a retrospectivei anului 2022 în 100 de texte din Libertatea și tot atâtea motive să ne susțineți în 2023

Rotalianul a stat de vorbă cu Marco Mazzella și acesta a povestit că românca, R.B. inițialele numelui ei, nu avea telefon: „Nu i l-au furat, nu l-a pierdut. A spus că pur și simplu ea nu are telefon.”

„A lucrat doar o lună acolo. Eu cred, dar e doar o presupunere, că au dat-o afară fără ca măcar să-i plătească salariul. A venit la noi în agenție cu o altă doamnă, tot româncă și care lucra tot ca badantă. O parte din banii pentru biletul de avion i-a pus cealaltă doamnă, pentru că ea nu avea destui bani.

După ce a cumpărat biletul, cealaltă doamnă a plecat, iar R.B. s-a pus pe o bordură în fața agenției noastre și stătea acolo. Atunci am înțeles că nu avea unde să meargă.

Am stat de vorbă cu ea, nu am intrat prea mult în detalii, dar ne-a spus că a fost dată afară din casă și că nu are unde să doarmă.

I-am plătit o noapte de cazare la hotel, apoi am făcut o postare pe Facebook și am primit o mulțime de oferte de ajutor. Un salon de coafură s-a oferit chiar și să-i facă părul gratis, dar femeia nu a acceptat. Era foarte umilă și nu voia nimic. Era rușinată pentru situație.

O altă doamnă româncă s-a oferit să o cazeze în următoarele nopți (30 și 31 decembrie 2022 – n.red.), iar astăzi a dus-o la aeroportul din Alghero.

Recomandări Îndemnul pentru 2023 al unui procuror care investighează abuzurile sexuale împotriva minorilor: avem nevoie de mărturia victimelor, restul probelor le strângem noi!

I-am făcut biletul cu compania Wizz Air, dar nu avea zbor direct din Sardinia. Avea un zbor astăzi (1 ianuarie 2023 – n.red.) din Alghero spre Roma, iar apoi din Roma spre București”, a relatat italianul care a sărit în ajutorul româncei.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un important om de afaceri, despre Revelionul petrecut cu Hagi: „S-a dus pe acolo, se uita... să spargă vitrina, aproape să le ia!”

Playtech.ro Bărbatul celebru din România alături de care a fost surprinsă Simona Halep! Ce surpriză, a apărut totul pe internet

Viva.ro Cutremurător ce s-a întâmplat cu Geta din Liceeni! Drama care a distrus-o pe Cesonia Postelnicu

Observatornews.ro "A ieşit cu părul arzând, ca în filmele de groază". Au urcat pe munte pentru poze de vis, dar au dat peste o privelişte de coşmar. Turiştii au sunat imediat la 112

Știrileprotv.ro Cea mai mare petrecere a sfârșitului de an a fost la PRO TV! PROTEVELION 2023 a fost lider de audiență

FANATIK.RO Telefoanele rămân fără Whatsapp. Cine trebuie să-și înlocuiască dispozitivul mobil

Orangesport.ro EXCLUSIV | Alexandra Becali, cea mai tare lovitură din viaţa ei: ”Este unicat în România”. VIDEO | Imagini în premieră

HOROSCOP Horoscop 1 ianuarie 2023. Berbecii au parte de o zi foarte apropiată de ce ar fi putut să-și dorească pentru a putea să se revigoreze psihic

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!