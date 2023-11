ONG-ul, care monitorizează mai ales articolele împotriva Israelului în mass-media, a ajuns la această concluzie după ce a studiat fotografiile a patru fotografi: Hassan Eslaya, Yousef Masoud, Ali Mahmoud și Hatem Ali. În dimineața zilei de 7 octombrie, cei patru s-au trezit în epicentrul evenimentelor, surprinzând atacul terorist asupra kibbutz-urilor israeliene și a trupelor IDF. Fotografiile lor au fost difuzate pe scară largă în mass-media occidentală.

HonestReporting a spus că prezența jurnaliștilor în zona de frontieră a Fâșiei Gaza la primele ore ale zilei de 7 octombrie „ridică serioase întrebări etice”. „Putem presupune că „jurnaliştii” au apărut pur şi simplu din întâmplare dis-de-dimineaţă la graniţă, fără aprobarea prealabilă a teroriştilor? Sau au făcut parte din plan? Chiar dacă nu știau detaliile exacte despre ceea ce era pe cale să se întâmple, nu și-au dat seama că urmează să se întâmple ceva? Și dacă da, au raportat ​​agențiilor de presă?”, sunt o parte din întrebările puse în raportul citat.

„Ce făceau ei acolo atât de devreme, în ceea ce de obicei ar fi fost o sâmbătă dimineață liniștită? A fost coordonat totul cu Hamas? Oare respectabilele servicii de televiziune, care le-au publicat fotografiile, au aprobat prezența lor în interiorul teritoriului inamic, împreună cu teroriștii infiltrații? Fotojurnaliştii care lucrează independent pentru alte mass-media, precum CNN şi The New York Times, au anunţat posturile despre ce urma să se întâmple? Judecând după imaginile cu linșări, răpiri și asaltul unui kibutz israelian, se pare că granița a fost încălcată nu numai fizic, ci și jurnalistic”, mai scrie HonestReporting.

Mai mult, organizația a publicat o fotografie a fotografului Hassan Eslaya cu liderul Hamas din Fâșia Gaza, Yahya Sinwar. HonestReporting a obținut capturi de ecran ale tweet-urilor acum eliminate ale lui Eslaiah pe X în care se documenta stând în fața tancului israelian. El nu purta vestă de presă sau cască, iar textul în arabă a tweet-ului său scria: „În direct din interiorul așezărilor din Fâșia Gaza”.

And here is footage of Eslaiah after he crossed into Israel and took photos of a burning Israeli tank. He then captured infiltrators entering Kibbutz Kfar Azza.



Note that he is not identifiable as a member of the press. But AP & CNN deemed it acceptable to use his services.

Mai mult, a fost publicat și un scurt video în care Eslaiah spune în arabă: „Toți cei care se aflau în acest tanc au fost răpiți, toți cei care se aflau în interiorul tancului au fost răpiți cu puțin timp în urmă de Brigăzile al-Qassam [aripa înarmată a Hamas], așa cum am văzut cu propriii ochi”. Mai multe fotografii pe care le-a făcut în Kfar Azza arată teroriştii Hamas care încearcă să spargă gardul kibbutzului şi o casă care arde în interiorul comunităţii.

Redacțiile occidentale au declarat că nu au știut din timp despre atacurile teroriste și au aflat despre ele abia după ce au avut loc, inclusiv primind dovezi de la corespondenți independenți.

Associated Press și CNN au raportat că au încetat să mai lucreze cu freelancer Hassan Eslaya. Reuters a anunțat că personalul agenției nu se afla la locurile atacurilor Hamas, iar imaginile au fost achiziționate de la liber profesioniști. La rândul său, redacția The New York Times a lăudat munca freelancerului Yusef Masoud, cu care colaborează ziarul și agenția AR.

Ministerul israelian de externe consideră că jurnaliştii din Fâşia Gaza care au acoperit atacul Hamas au fost complici la crime împotriva umanităţii, iar acţiunile lor au fost contrare eticii profesionale.