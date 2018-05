Cu toate acestea, ancheta la locul tragediei a fost încheiată în timp record și după doar câteva ore autoritățile s-au grăbit să acopere craterul din șoseaua europeană chiar dacă bucăți din corpurile celor decedați sau părți ale camionului distrus au fost recuperate de anchetatori chiar și după câteva zile de la tragedie.

Chiar dacă au trecut 14 ani de la tragicul accident, cei care și-au pierdut atunci copii, soți sau nepoți simt și astăzi durerea și o strigă de fiecare dată la monumentul înălțat chiar pe locul unde a avut loc deflagrația.

De fiecare dată când vine să comemoreze, alături de alte rude ale celor plecați în neființă, tatăl unui alt pompier mort în 24 mai 2004 simte un cuțit în inimă. Spune că băiatul lui era ca o fată care nu-și lasă părinții.

Atât pompieri, cât și rude ale celor care s-au jertfit la datorie sau au murit doar pentru că se aflau în trecere pe șoseaua europeană au venit să aprindă o lumânare în memoria celor care și-au pierdut viața la Mihăilești.

Printre ei, și Sorin Teșcan, unul dintre puținii pompieri care au scăpat cu viață în urma exploziei. A venit astăzi însoțit de fiul său în vârstă de cinci ani, a aprins lumânări și a depus flori la monumentul ridicat în memoria camarazilor săi și și-a adus aminte de acea dimineață ploioasă de mai, când după explozie o liniște sinistră a cuprins toată zona.

„În fiecare an m-a ajutat Dumnezeu să vin aici, e o chemare, trebuie să ajung mereu aici pe 24 mai, în fiecare an. Astăzi, am venit din nou să-mi comemorez colegii cu care am împărțit împreună o pâine. Vin cu durere în suflet, cu o rană destul de adâncă, cu speranța și cu gândul că cei de sus ne veghează, ne dau speranță și putere să putem continua lupta cu focul. Îmi aduc aminte foarte bine acele momente și cred că cel mai rău a fost momentul de după explozie, când o liniște sinistră a cuprins toată această zonă. După ce am realizat ce se întâmplă, mi-am ajutat colegii care mai erau în viață. Am avut noroc, m-am ales doar cu zgârâietură și nu am avut deloc nevoie de spitalizare”, a spus Sorin Teșcan.