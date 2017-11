Copiii din centrele de plasament au învățat să facă fotografii în cadrul programului „Ajungem MARI”. Pozele pot fi cumpărate, iar banii vor ajuta și alți copii să participe la curs. În plus, o fotografie înrămată poate fi un cadou de suflet.

Un bec pudrat cu picuri de apă, câteva umbrele colorate, lipite de cer, două oi în iarbă, Crucea de pe Caraiman. Fotografii luminoase, stări și bucăți de suflet. A fost deschisă expoziția „Love is all we need #2” de la Cărturești Verona – Mansarda Copiilor, realizată de copii între 6 și 17 ani din centrele de plasament.

Iulian este în clasa a IX-a. Este vesel și se tot învârte cu emoție în sala expoziției. Este a doua realizată în cadrul programului educational „Ajungem MARI” și el a fost din nou selectat cu cinci fotografii. Le numără împreună cu Iarina Taban, directorul de programe de la „Ajungem MARI”. Cu sfială, Iulian acceptă lauda: „cea cu umbrelele e preferata noastră!”

Băiatul și-a descoperit pasiunea în urmă cu trei luni, când voluntarii de la „Ajungem MARI” au început cursurile de fotografie. „Am auzit că e frumos. N-aveam nicio treabă cu fotografia, mai încercam din când în când. A fost super frumos, chiar mi-a plăcut, am învățat mai multe chestii și chiar îmi place”, spune băiatul care a stat la asistenți maternali și în centru de plasament de când se știe. Spune hotărât că a avut o viață bună, nu are de ce se plânge. Viața lui în centrul de plasament nu are de ce să fie subiect de ziar. Poate, într-o zi, viața lui de fotograf va fi.

Și ca să ajungă mare fotograf, are nevoie să fie sprijinit. De aceea, fotografiile din expoziție sunt cu vânzare. Puteți vizita expoziția până pe 10 decembrie.

Ajung MARI prin fotografie

Programul „Ajungem MARI” s-a născut dintr-o nevoie, spune Iarina. „Mi-am dorit foarte mult să le arătăm copiilor că pot și ne-am gândit că dacă ei văd rezultatul muncii lor, mai ales într-o fotografie tipărită pe care să o admire, o să prindă mult mai multă încredere în forțele lor. Și uite că se întâmplă”, povestește tânăra. Așa că în urmă cu aproape patru ani s-a lăsat de jobul pe care îl avea și a început să adune o echipă de voluntari.

„Și acum sunt peste o mie de voluntari care lucrează cu copii în 25 de județe. Așa că ideea asta s-a răspândit rapid în județele cele mai dezvoltate, e adevărat, în rest am tot căutat voluntari și nu am găsit. Probabil trebuie să promovăm mai bine local ca să creștem cultura voluntariatului, însă oamenii au aderat repede la idee pentru că au realizat că, într-adevăr, nevoile copiilor din centrele de plasament nu sunt doar de cadouri de Crăciun și de Paște, ci sunt permanente, iar nevoile materiale vor fi mereu acolo, acum una, acum alta, dar nevoia de bază este cea afectivă și educația este calea spre a ieși din situația dificilă în care se află”, spune Iarina.

Ea și-a dat seama că, deși existau programe pentru copiii instituționalizați, depindeau de fonduri și a decis să facă un proiect care să nu fie neapărat condiționat de asta, să se întâmple indiferent. A găsit deschiderea centrelor de plasament și a putut să implementeze proiectul.

De cursul foto au beneficiat 90 de copii și 16 fotografi care au făcut voluntariat. 60 dintre acești copii au putut să meargă și în tabere la munte. Fotografia i-a ajutat pe acești copii să se deschidă, să-și controleze emoțiile și să aibă curaj să-și clădească un altfel de viitor. Pas cu pas, ajung mari. „Totul înseamnă timp și dragoste necondiționată și încurajare permanent”, spune Iarina care e pregătită să ofere toate aceste lucruri în continuare.

Fotografiile pot fi cumpărate, iar banii strânși vor ajuta alți copii să meargă la cursuri și în taberele de fotografie. Fotografiile pot fi comandate în formatul expus în cadrul expoziției sau în format A4 și A5 și pot fi un cadou minunat pentru cineva apropiat în prag de Sărbători.