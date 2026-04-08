Casa, achiziționată în 2021, nu a fost niciodată locuită de proprietar, deoarece o familie de români s-a mutat ilegal în ea. Proprietarul a depus o plângere la poliția din Brest în 2023 și chiar le-a oferit ocupanților 2.000 de euro pentru a pleca, însă înțelegerea nu a fost respectată.

Proprietarul a recurs la demolare după ce a observat că locuința era goală într-un anumit moment. „Trec zilnic pe acolo și am observat că nu era nimeni. Așa că am mutat lucrurile lor și am început lucrările”, a explicat el. Clădirea cu două etaje a fost complet dezmembrată, inclusiv pardoselile, scările și instalațiile electrice.

Familia de chiriași ilegali și-a găsit bunurile lăsate pe stradă. „Am găsit o parte din lucrurile noastre în stradă”, au spus aceștia. Proprietarul a justificat acțiunea, menționând că locuința era deja insalubră și prezenta riscuri pentru siguranță și sănătate.

Potrivit acestuia, problema este una recurentă în zonă. „Aceste familii au mai ocupat trei sau patru locuințe în cartier și nimeni nu face nimic”, a adăugat el. Autoritățile franceze investighează cazul, însă situația ridică întrebări privind protecția drepturilor proprietarilor în astfel de cazuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE