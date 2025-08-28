Decizia a fost luată din cauza încălcării de către Teheran a angajamentelor asumate în cadrul acordului nuclear din 2015, informează AFP, care a consultat scrisoarea oficială și a detaliat intențiile grupului E3 de a preveni escaladarea situației.

Conform unei scrisori adresate Consiliului de Securitate al ONU, cele trei țări au declarat: „Pe baza unor probe factuale, E3 estimează că Iranul se află în poziția unei nerespectări importante a angajamentelor care și le-a asumat”.

Scrisoarea menționează activarea mecanismului „snapback”, care declanșează un proces de 30 de zile pentru reimpunerea sancțiunilor ridicate acum un deceniu. E3 intenționează să utilizeze această perioadă pentru a găsi o soluție negociată, evitând astfel restabilirea sancțiunilor.

„Escaladarea nucleară a Iranului nu trebuie să meargă mai departe”, a afirmat Jean-Noël Barrot, ministrul de Externe al Franței, pe platforma X. El a adăugat: „Această măsură nu înseamnă sfârșitul diplomației. Suntem hotărâți să profităm de perioada de 30 de zile care începe pentru a dialoga cu Iranul”.

David Lammy, ministrul britanic, și Johann Wadephul, omologul său german, au semnat, de asemenea, scrisoarea.

„Rămânem atașați diplomației pentru a garanta că Iranul nu dobândește niciodată arma atomică”, a subliniat Barrot.