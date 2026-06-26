Recent, Consiliul Concurenței a aprobat recent preluarea operațiunilor Carrefour România de către Pavăl Holding. Acest acord include companiile Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L., marcând o etapă majoră în expansiunea grupului controlat de Dragoș și Adrian Pavăl.

Dedeman se extinde la Constanța

După ce recent au preluat operațiunile Carrefour România, frații Pavăl continuă să își consolideze poziția pe piața locală de retail.

Proiectul, care se desfășoară pe fostul amplasament al fabricii Prefabricate Dobrogea SRL din bulevardul I.C. Brătianu, a necesitat demolarea a 34 de clădiri vechi și degradate, proces început în urma unei autorizații emise de Primăria Constanța în februarie 2024.

Conform documentației de construire, magazinul Dedeman va cuprinde, printre altele, un magazin de comerț cu amănuntul, parcare, spații verzi, drumuri și platforme, iar construcțiile vor fi completate cu reclame, piloni publicitari și alte dotări. Autorizația de construire este valabilă până în 2026.

Lucrările la noul Dedeman din Constanța nu au fost lipsite de controverse

Lucrările nu au fost lipsite de controverse. În timpul demolării fostelor clădiri, Garda de Mediu a aplicat două amenzi companiei Robdenis, responsabilă de desființare.

De asemenea, proiectul a fost contestat de unele entități, inclusiv Primăria Constanța, care intenționa să construiască un parc industrial pe acest teren. Însă Consiliul Local a respins inițiativa, iar Prefabricate Dobrogea SRL a argumentat că dreptul de preemțiune al primăriei expirase.

Printre contestatari se numără Hornbach Centrală, proprietarul terenurilor învecinate, care a cerut clarificări cu privire la modul în care accesul la noul Dedeman va afecta proprietățile din zonă.

De asemenea, CNCF CFR SA – Sucursala Regională Constanța, a subliniat necesitatea obținerii unui aviz pentru lucrările din apropierea infrastructurii feroviare.

Totodată, doi constănțeni au reclamat posibilele efecte negative asupra traficului și mediului.

Un McDrive în incinta Dedeman

Pe lângă magazinul de bricolaj, amplasamentul va include și un restaurant McDonalds de tip drive-thru, pentru care Premier Restaurants Romania a obținut avizul de construcție în decembrie 2024.

Potrivit autorităților de mediu, proiectul nu necesită o evaluare a impactului asupra mediului, deși în timpul consultării publice au fost ridicate mai multe obiecții.

Cine sunt frații Pavăl

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, originari din comuna Bogdănești, județul Bacău, sunt matematicieni proveniți dintr-o familie cu 8 copii.

Ei au început cu un mic butic de 16 metri pătrați pe care l-au transformat în cel mai mare lanț de bricolaj din România – Dedeman.

Compania, 100% românească, a reușit să se impună pe piață în fața multinaționalelor, diversificându-și în același timp portofoliul prin investiții în imobiliare, agricultură și companii listate la bursă.

De-a lungul anilor, cei doi frați au devenit un simbol al succesului antreprenorial românesc, acumulând o avere impresionantă și extinzându-și afacerile inclusiv peste hotare, prin achiziții precum un hotel emblematic din Italia.

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