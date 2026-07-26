

Mihaela Brooks, specialist în analiza investigațiilor criminale și profiler din Canada, vrea să aducă probe noi care ar justifica redeschiderea dosarului. Expertul intenționează să prezinte aceste dovezi magistraților.

Ce spune fratele Mădălinei Manole

Familia artistei nu a fost niciodată convinsă de varianta oficială oferită de anchetatori. Din păcate, părinții Mădălinei s-au stins din viață fără a primi răspunsurile pe care le-au căutat ani la rând.

Marian Manole, fratele cântăreței, rămâne precaut în privința ultimelor evoluții, conștient de dificultatea unui astfel de proces.

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„N-am ce să spun. Este o cale lungă, foarte lungă (…). Eu trăiesc cu speranța asta, iar speranța, cum se spune, moare ultima, odată cu noi, cei care o purtăm în suflet. Eu trăiesc cu speranța că, la un moment dat, poate se va trezi cineva și se va face dreptate. Dacă nu, asta este, n-am ce să fac,” a spus acesta pentru Spynews.

Bărbatul recunoaște că anii care au urmat au fost plini de amar și speră ca de această dată răspunsul instituțiilor să fie altul:

„Doar atât am: un licăr de speranță, dar nimic mai mult. În 16 ani am trăit numai dezamăgiri (…). Nu știu acum ce se va întâmpla… Sperăm că va fi un răspuns pozitiv”, a declarat Marian Manole pentru aceeași sursă.

Pe lângă durerea pierderii, familia a rămas marcată și de faptul că nu a reușit să păstreze legătura cu fiul Mădălinei, care are în prezent 17 ani. Marian Manole mărturisește că își dorește ca, la un moment dat, să își poată cunoaște nepotul.