Afacerea include companiile Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. şi Columbus Active S.R.L., potrivit unui comunicat de presă.

Autoritatea de concurenţă a analizat impactul acestei operaţiuni asupra pieţei de achiziţii de bunuri de consum curent, în special alimentare, şi asupra pieţei de retail către consumatorii finali.

Deşi activităţile celor două grupuri implicate în tranzacție nu se suprapun, instituţia a evaluat relaţia dintre retaileri şi furnizori, precum şi interacţiunea acestora cu consumatorii finali.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că tranzacţia notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte semnificativă a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, se precizează în comunicatul oficial.

Pavăl Holding este cunoscut în România în special pentru reţeaua sa de magazine de bricolaj Dedeman. Totodată, grupul activează şi în alte sectoare economice, precum retailul de produse farmaceutice, alimentare şi nealimentare, producţia de materiale pentru construcţii, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, precum şi în domeniul imobiliar.

De cealaltă parte, Carrefour operează pe piaţa locală prin hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) şi magazine de tip discount (Supeco), fiind unul dintre cei mai mari retaileri din România.

Decizia oficială a Consiliului Concurenţei va fi publicată pe site-ul autorităţii după eliminarea informaţiilor confidenţiale, conform sursei citate.

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