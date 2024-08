Andrew și Tristan Tate, judecați în România pentru o serie de infracțiuni, între care trafic de persoane și viol, au postat pe 6 august, pe conturile lor de pe reţeaua X, clipuri video în care arată cum, aflându-se într-o maşină de lux roşie, hrănesc un urs de pe marginea drumului cu cârnăciori.

„Hei, urs, urs”, strigă Tristan la animal, apoi îi aruncă un cârnăcior.

După imaginile apărute, Ministerul Mediului a anunţat că Garda Forestieră Ploiești i-a amendat pe frații Tate cu câte 1.500 de lei.

What kind of dog is this? pic.twitter.com/DPpSjtQlUw