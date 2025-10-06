Fraudă masivă în domeniul ride-sharing

În urma unui control efectuat de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) s-au descoperit 128 de firme de ride-sharing care funcţionau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate şi fără a înregistra legal contractele de muncă ale şoferilor, respectiv fără a achita obligaţiile fiscale aferente.

„Operaţiunea, iniţiată pe 29 septembrie, a vizat descoperirea de practici evazioniste, precum plata la negru a salariilor şoferilor şi nedeclararea veniturilor. DGAF a instituit măsuri asigurătorii pe activele patrimoniale ale societăţilor, conturi bancare şi sumele urmăribile, pentru recuperarea integrală a prejudiciului”, arată ANAF într-un comunicat de presă.

Controalele antifraudă au fost demarate ca urmare a unor analize de risc realizate de DGAF în luna septembrie, care au semnalat un risc fiscal major în rândul operatorilor de transport alternativ.

Modul de operare al companiilor investigate

Modul prin care operau majoritatea companiilor investigate a indicat inspectorilor ANAF sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin:

– Contracte de comodat fictive: Şoferii transmiteau autoturismele personale cu titlu gratuit către societatea-operator, formalizând astfel înscrierea pe platforme.

– Plată la negru şi nedeclararea veniturilor: După ce încasau sumele de la platformele de ride-sharing, companiile opreau un comision de până la 15%, restul banilor fiind transferaţi şoferilor, de cele mai multe ori în numerar, fără a fi fiscalizaţi.

– Muncă la negru/subdeclarată: Majoritatea şoferilor care prestau servicii în cadrul acestor societăţi fie nu erau angajaţi cu forme legale, fie erau angajaţi cu normă de timp parţială, iar pentru aceştia nu erau declarate şi achitate contribuţiile datorate bugetului de stat;.

– Omisiunea înregistrării: Reprezentanţii societăţilor nu înregistrau în evidenţa contabilă şi nu declarau administraţiei fiscale veniturile impozabile, cauzând direct prejudiciul bugetar.

Măsuri asiguratorii de 175 milioane de lei

Au fost instituite măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului de 175 milioane de lei, adică peste 35 milioane de euro.

„Pentru a asigura recuperarea prejudiciului total estimat la 175 milioane de lei, DGAF a instituit măsuri asiguratorii asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare şi sumelor urmăribile deţinute de platformele de ride-sharing. Aceste măsuri au fost luate pentru a preveni sustragerea sau ascunderea bunurilor”, a mai transmis ANAF.

Flotă de 230 de autovehicule fără case de marcat

De asemenea, verificările au scos la iveală şi nerespectarea obligaţiei de a dota maşinile cu aparate de marcat electronice fiscale, deşi se încasau curse în numerar.

Într-una dintre situaţiile investigate a fost identificată o flotă de 230 de autovehicule fără case de marcat, potrivit sursei citate.

Sancțiunile aplicate au inclus: amendă contravențională, confiscarea unei sume de 1,1 milioane de lei și suspendarea activității de ride-sharing a autoturismelor respective până la dotarea cu aparate fiscale.

„Prin acest comportament evazionist sunt afectate atât realizarea veniturilor bugetare, cât şi persoanele fizice care ar trebui să aibă calitatea de salariat (conducător auto), prin privarea de dreptul la protecţie socială, respectiv de a beneficia de asigurările sociale de sănătate şi de dreptul la pensie”, a mai transmis ANAF.

Legislaţia din domeniul transportului alternativ reglementează calitatea de conducător auto, care poate fi doar titular, respectiv angajat al unui operator de transport alternativ (persoană fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau persoana juridică deţinătoare a autoturismului cu care se efectuează transport alternativ).

Instituţia recomandă tuturor conducătorilor auto care activează în domeniul transportului alternativ să evalueze cu atenţie modul de desfăşurare a activităţii.

În cazul în care optează pentru angajarea la un operator de transport alternativ să facă toate demersurile posibile pentru a se asigura că angajatorul îşi îndeplineşte obligaţiile fiscale pentru munca pe care a prestat-o şi să sesizeze organele competente atunci când are suspiciuni cu privire la comportamentul angajatorului.

