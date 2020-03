De Diana Meseșan, Răzvan Luțac,

”Vrem măști FFP3, sort, scurt.” ”Vrem testarea personalului.” ”Vrem uși glisante pentru separare spații contaminate/necontaminate”. ”Vrem suficient echipament pentru schimbare zilnică”, scriu aceștia pe grupul intern.

Conducerea neagă lipsurile.

”În cadrul spitalului se folosește echipament de protecție în conformitate cu recomandările de folosire a echipamentului individual de protecție care trebuie utilizat în contextul COVID-19”, spun reprezentanții spitalului într-un comunicat.

Sâmbătă, 21 martie, la Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Alexandru Augustin” Sibiu a fost internat la secția medicină internă un pacient cu o patologie pulmonară. Acesta trecuse printr-un triaj epidemiologic, care a exclus, teoretic, suspiciunea de infecție cu Covid-19.



Însă două zile mai târziu, pe 23 martie, pacientului i s-au realizat investigații radiologice, un CT toracic, în urma cărora s-au constatat leziuni asemănătoare celor provocate de noul coronavirus.



Concluzii CT:

”Arii pulmonare cu aspect de ‘sticlă mată bilateral- aspect CT de pneumonie coronavirus.

Mici procese de condensare pulmonară supradiafragmatic bilateral fără adenopații mediastinale.”

Medicii care intraseră în contact cu pacientul s-au panicat și au cerut să fie testat pentru SARS-CoV-2. Au cerut să fie testați și ei.



Conducerea spitalului a explicat într-un comunicat că pacientul nu se încadra în definiția de caz pentru a fi testat, dar că l-au testat ”pentru a preîntâmpina îngrijorarea personalului spitalului”. Medicii nu au fost testați.



Probele au fost trimise la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”. Rezultatul a venit în ziua următoare, pe 24 martie. Era negativ.



Dar personalul medical din spital nu s-a liniștit.



Suspiciune în rândul medicilor. ”Depinde și cine și cum a recoltat”



Conversațiile de pe un grup de Whatsapp al unor cadre medicale din spital arată că unii medici și asistenți sunt neîncrezători față de rezultatul testului.



”Test negativ. A anunțat acum. S-a confirmat că suntem noi isterici”, scrie cineva.

”Asta e bine. Dar testul poate fi și fals negativ”, adaugă un alt medic.

”Depinde și cine și cum a recoltat”, completează altcineva.



Suspiciunea acestora apare pe fondul nemulțumirilor față de lipsa de echipamente de protecție și a fricii că se vor contamina și ei, la fel ca și cadrele medicale de la Spitalul Județean Suceava.

Concedii medicale și demisii



Unul dintre medicii care a intrat în contact cu pacientul testat de Covid-19 a scris marți pe grup că a făcut temperatură și a postat mai multe fotografii care arătau că are febra 38,5. A spus că își va lua concediu medical.



Un alt medic din spital, Cristiana Oprița, e în concediu medical de pe 16 martie. Aceasta a spus pentru Libertatea că miercuri e ultima ei zi de concediu, dar că nu se întoarce la muncă decât dacă i se asigură echipament de protecție corespunzător.



”Nu am o protecție împotriva acestui virus. Nu mă duc la lupta fără echipament. Nu mă duc sa fiu erou prin cărți.”



În lipsa echipamentelor de protecție, mai multe cadre medicale aleg demisia ca gest de protest. O asistentă de la Spitalul Județean Timișoara și-a dat marți demisia, după de a refuzat să consulte neechipată un pacient cu febră.

”Suntem primii care trebuie să informăm populatia”



Cristiana Oprița, care e medic urgentist în secția CPU a Spitalului Militar Sibiu, spune că nu vrea să tacă, cu riscul pierderii locului de muncă.



”Eu nu am ce să pierd. Licenta de medic nu mi-o ia nimeni. Dacă nu mai îmi găsesc loc de muncă în România, mă duc în altă țară. Nu voi suferi foarte tare. Chiar așa ca oile? Avem spiritul de turmă. Trebuie să avem un pic de atitudine. Suntem primii care trebuie să informăm populatia.”

A postat marți pe Facebook un mesaj în care a expus lipsurile de la Spitalul Militar din Sibiu și a criticat conducerea.



”Noi eram fără mănuși în fața unui posibil Covid-19 pozitiv”



Medicul urgentist spune că a lucrat până acum cu ”mănuși normale și măști normale”. A auzit că în spital ar fi 10 combinezoane, dar nu le-a văzut.



”Sunt pentru presă. Și dacă îmbrăcăm acele echipamente, unde mă dezbrac? Unde mă decontaminez? Nu există spațiu pentru așa ceva. Decontaminarea se face în locuri speciale. Nu există un circuit al medicului sau al pacientului.”



Fricile ei sunt împărtășite și de alți colegi de la spital. Pe grupul de Whatsapp, aceștia se plâng de lipsurile din spital.



”Nu avem echipament.”

”Nu avem măști specifice.”

”Nu avem spațiu de decontaminare.”

”Vrem testarea personalului.”



Cristiana Oprița povestește că pe 13 martie, când încă nu fusese amenajat un cort pentru triaj la spital, a venit un pacient care a declarat că a fost în contact cu cineva Covid pozitiv.



”Noi eram fără mănuși în fața unui posibil Covid pozitiv. Eu am urmat protocolul, am sunat DSP-ul. Mi-au zis: ‘Acuma îi luăm pe toți care zic că au fost contact Covid pozitiv. De unde știu ca nu minte? ‘Doamnă, nu e treaba mea, e treaba dumneavoastră să faceți ancheta epidemiologică. Eu sunt medic de urgență, mi-a zis ca are febra și că e Covid suspect. Am și semnat pentru chestia asta. După niște replici destul de dure, mi s-a zis să îl trimit acasă. Ceea ce am și făcut.”

Răspunsul spitalului



Într-un comunicat de presă, reprezentanții Spitalului Militar de Urgență ”Dr. Alexandru Augustin” Sibiu au negat lipsurile.



„Cu privire la acuzațiile aduse în privința lipsei dotărilor cu echipamente de protecție, precizăm că, în cadrul spitalului se folosește echipament de protecție în conformitate cu recomandările de folosire a echipamentului individual de protecție care trebuie utilizat în contextul COVID-19, în funcție de secție, personal și tipul de activitate, document elaborat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, împreună cu Asociația pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor Nosocomiale.”



Aceștia mai spun că au în plan să amenajeze un circuit pentru potențialii pacienți infectați cu COVID-19 și spațiile necesare izolării acestora.



România înregistra 13 morți și 906 de cazuri de persoane infectate cu Covid-19 pe 25 martie, ora la 13.

