„La un moment dat, Ucraina va semna un acord de încetare a focului. La un moment dat, sperăm, va semna un tratat de pace cu Rusia. Atunci este posibil ca o parte din teritoriul Ucrainei să nu mai fie ucrainean”, a spus Merz în timpul unei discuții cu elevii de liceu în orașul german Marsberg.

El a precizat că pentru asta este nevoie de un referendum. „Dacă președintele Volodimir Zelenski vrea să comunice acest lucru propriului său popor și să obțină o majoritate pentru el, și dacă trebuie să organizeze un referendum în acest sens, atunci trebuie în același timp să le spună oamenilor: «v-am deschis calea către Europa»”, a adăugat Merz.

Drumul Kievului către aderarea la UE fusese blocat de fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, însă înfrângerea acestuia în alegerile parlamentare în fața lui Peter Magyar a crescut speranțele că procesul poate avansa, a relatat Reuters. Ucraina are statutul de candidat, încă din 2022, anul când Rusia a declanșat războiul.

Merz a avertizat totuși că Ucraina nu poate intra în UE foarte rapid, adică atât timp cât este în război cu Rusia, și trebuie mai întâi să îndeplinească criterii stricte, inclusiv cele privind statul de drept și combaterea corupției. „Zelenski avea ideea aderării la UE începând din 1 ianuarie 2027. Acest lucru nu se va întâmpla. Nici data de 1 ianuarie 2028 nu este realistă”, a spus Merz.

El a propus în schimb o integrare treptată a Ucrainei în structurile europene, cum ar fi să primească roluri de observator în instituțiile UE, lucru cu care liderii europeni au fost de acord la summitul Consiliului European de săptămâna trecută din Cipru, la care a participat și Zelenski, dar și președintele României, Nicușor Dan.

Rusia ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei și cere Kievului să cedeze teritorii suplimentare din regiunea Donețk pentru un acord de încetare a focului. Volodimir Zelenski a respins însă această propunere: „Rusia vrea teritoriul nostru pentru a putea cuceri și alte teritorii. Dacă reușește cu un stat, cu un vecin, va face același lucru și cu alții”, a spus el. Zelenski a mai afirmat că eventualele concesii teritoriale trebuie decise prin referendum.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE