Intervenția autorităților

În urma apelului la 112 făcut de un cetățean, specialiștii Secției Tehnico-Explozive au ajuns rapid la fața locului, au izolat perimetrul și au evacuat temporar locatarii din scara blocului pentru a preveni orice risc.

Primele informații indică faptul că aparatul a fost avariat în urma impactului cu acoperișul. Obiectul a fost ridicat în siguranță și va fi supus unei expertize tehnice amănunțite. Poliția continuă cercetările pentru a elucida toate circumstanțele incidentului.

Autoritățile le reamintesc cetățenilor regulile esențiale în cazul în care depistează aparate de zbor sau obiecte necunoscute:

Nu vă apropiați, nu le atingeți și nu încercați să le mutați.

Nu folosiți telefoanele mobile în imediata lor apropiere, deoarece undele radio pot declanșa eventuale componente explozive sensibile.

Rețineți locația exactă și apelați numărul de urgență 112 doar după ce v-ați îndepărtat la cel puțin 500 de metri de obiectul suspect.

Contextul de securitate și amenințările hibride

Incidentul se înscrie într-un șir de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, declanșate odată cu începerea războiului dus de Rusia în Ucraina.

Până în prezent, mai multe drone au survolat teritoriul Republicii Moldova, iar unele s-au prăbușit și au explodat pe teritoriul național.

Un episod critic a avut loc la sfârșitul lunii martie, când două drone Shahed au tranzitat ilegal spațiul aerian moldovenesc în mai puțin de 24 de ore.

Ministerul de Externe a condamnat ferm aceste acțiuni, calificându-le drept un risc major la adresa securității și o încălcare inacceptabilă a suveranității țării.

Conform experților în apărare, înmulțirea acestor incidente de securitate – cumulate cu alte evenimente precum poluarea râului Nistru sau avariile la rețeaua electrică Isaccea-Vulcănești – face parte din tacticile de război hibrid desfășurate de Rusia împotriva Republicii Moldova.

