O aplicație indispensabilă

Google Messages, această aplicație indispensabilă instalată pe marea majoritate a smartphone-urilor Android, este instrumentul de mesagerie adoptat de dispozitivele Pixel de la Google, dar și de telefoanele Galaxy de la Samsung, precum și de cele de la Xiaomi.

Pe scurt, o astfel de aplicație se perfecționează, în contextul în care mesageria de tip WhatsApp a înlocuit de mult timp vechiul SMS în preferințele utilizatorilor. Devenită mai modernă datorită utilizării tot mai răspândite a protocolului RCS – care permite trimiterea de mesaje complexe, cu imagini și alte fișiere atașate – aplicația Messages se pregătește acum să primească o nouă funcție.

Nu se poate copia integral

Poate părea un detaliu, totuși nu este. Cei care au primit deja prin mesaje elemente ce trebuie copiate știu bine: din aplicație nu se poate copia decât mesajul primit în întregime.

Dacă doriți să folosiți doar o parte din el, aveți de ales între a deschide mesajul în clipboard (administratorul de copiere), unde veți putea selecta un fragment, sau a utiliza funcția Circle to Search pentru a alege doar câteva cuvinte.

Selecția parțială a mesajelor, în faza de testare

Expert în analizarea aplicațiilor aflate în versiune beta, Android Authority s-a aplecat asupra versiunii messages.android_20260212_01_RC00.phone.openbeta_dynamic a Google Messages.

Acolo a descoperit o nouă opțiune care se activează la selectarea unui mesaj: apare un meniu contextual inedit, însoțit de un cursor de selectare a textului. Astfel, devine posibilă alegerea doar a câtorva cuvinte, pentru a le copia sau pentru a lansa o căutare online (ori prin serviciile de inteligență artificială instalate pe dispozitiv).

Mica noutate aduce o valoare reală aplicației și are potențialul de a încuraja utilizarea Gemini, inteligența artificială de la Google.

Este, de asemenea, o actualizare necesară, deoarece Google urmărește să se ridice la nivelul iMessage și să nu fie lăsat în urmă de WhatsApp, care testează în versiune beta o funcție similară încă din vara anului 2025.

Funcția de copiere parțială a mesajelor este, pentru moment, doar în faza de testare beta, motiv pentru care nu toți utilizatorii care folosesc aceste versiuni anticipate au acces la ea.

În decembrie 2025, Google a lansat o actualizare controversată pentru Android, permițând angajatorilor să intercepteze și să arhiveze conversațiile RCS (Rich Communication Services) pe dispozitivele gestionate de companie. Această schimbare înseamnă că mesajele RCS și SMS nu mai sunt private, în ciuda criptării end-to-end.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE