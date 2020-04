De Andrada Lăutaru,

De la începutul stării de urgență în România, peste un milion de oameni și-au pierdut, temporar sau definitiv, locul de muncă. “Copiii, tinerii și familiile pe care le ajutăm sunt cu atât mai expuse în fața sărăciei extreme”, precizează Fundația Hope and Homes for Children.

Pe perioada stării de urgență, “familiile pe care le ajutăm și-au pierdut singurele surse de venit, nu au alimente de bază sau medicamente, ori sprijin pentru utilități, chirii sau întrețineri”, declară cei de la fundație.

Ce face fundația pe timp de pandemie?

“În fiecare lună plătim peste 100 de chirii pentru familii și tineri care ar risca altfel evacuarea din locuințe și ajutăm aproape 500 de copii și tineri din 13 cele mai afectate județe ale țării cu alimente și bunuri de strictă necesitate”, precizează reprezentanții fundației.

De 21 de ani alături de copiii din România

“În cei 21 ani de activitate, am închis 58 de instituții de tip vechi de protecție a copilului, am scos peste 5.800 de copii din orfelinate și am ajutat peste 33.000 de copii să rămână alături de familiile lor”, arată istoricul fundației.

