Protestul este în desfășurare, iar salariații vin din toate secțiile și uzinele combinatului.

„Îi apreciez foarte mult pe oamenii din combinat care sunt solidari”, a declarat directorul adjunct, Cornel Moisescu, prezent printre protestatari. Acesta le-a spus că se depun eforturi pentru efectuarea plăților „cât mai curând posibil”, însă fără a indica o dată exactă.

Din cauza situației financiare critice a combinatului, conducerea nu poate oferi un termen concret pentru achitarea salariilor.

O parte dintre angajați încearcă să fie înțelegători și sunt dispuși să mai aștepte, însă alții sunt profund nemulțumiți, acuzând că au fost mințiți în urmă cu două zile, când li s-a garantat că vor primi banii pe 7 august.

„Suntem mințiți și batjocoriți! Unde sunt banii din vânzarea blocului indienilor și a clubului Sidex? Unde sunt banii din fierul vechi, din rulourile de tablă scoase din combinat?”, a spus revoltat un siderurgist, adăugând că aceste întrebări îi frământă pe mulți dintre colegii săi.

Liberty Galați se află în procedură de concordat preventiv și a obținut aprobarea planului de restructurare de la Tribunalul Galați, însă decizia a fost contestată de ANAF, iar verdictul final va fi dat de Curtea de Apel Galați.

Până atunci, deși pe hârtie combinatul ar trebui să funcționeze conform planului, realitatea este alta: conturile sunt goale, furnalul nu produce oțel din lipsa materiilor prime, salariile nu sunt achitate, iar fondurile lipsesc complet.

Acționarul majoritar, Sanjeev Gupta, ar trebui să acopere deficitul din resurse proprii, însă nu dă semne că ar fi dispus să facă acest lucru.

