De Bobi Neacșu,

Octavian Fulger Lazăr, preşedintele Colegiului Medicilor Timiş, a cheltuit în 2015 peste 2.294.357 de lei, însă a putut justifica doar 1.872.261 lei, potrivit raportului Direcţiei de Risc Fiscal din cadrul ANAF, citat de G4media. Diferenţa de 422.095 lei a fost catalogată ca “venituri suplimentare din surse neidentificate” pentru care au fost calculate dări de 91.625 de lei, reprezentând: 67.535 de lei impozit pe venit, 16.060 de lei dobânzi aferente impozitului pe venit și 8.030 de lei penalități de întârziere aferente impozitului pe venit.

Şeful medicilor din Timiş a contestat la începutul anului decizia de impunere şi spune că poate justifica 269.000 de lei din cei 422.000 lei. 76.000 de lei ar reprezenta pensia mamei, iar 193.000 de lei reprezintă un împrumut acordat unei persoane fizice.

A fost un lucru pe care nu l-au luat în considerare. Până în 2014, când a murit, am avut grijă de mama mea care avea o pensie destul de mare și pe care o încasam eu. Inspectorii m-au luat peste picior că de unde am banii, că i-am găsit sub saltea și m-au întrebat de ce nu am făcut act de moștenire. Nu m-am gândit la așa ceva.

Octavian Fulger Lazăr: