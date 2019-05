Firma care deținea cele două magazine din holul principal al Spitalului Județean Timișoara a fost obligată de Curtea de Apel Timișoara să evacueze spațiile pe care le ocupă

Coproprietarul SC Ikebana SRL era chiar doctorul Lazăr Fulger, șef al Clinicii Chirurgie II a spitalului timișorean și președinte al Colegiului Medicilor Timiș

El a ieșit din firmă în preajma pronunțării sentinței definitive

Compania plătea o chirie de 120 de ori mai mică decât concurența

Deși Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prevede că șefii de secție care dețin părți sociale sau acțiuni la firme care au relații comerciale cu spitalul în care sunt angajați se află în conflict de interese, medicul Fulger Lazăr n-a avut nici o problemă timp de mai bine de 12 ani

de Radu Roman (Timișoara)

După trei ani și jumătate de proces, cel mai privilegiat chiriaș al Spitalului Județean Timișoara, firma SC Ikebana SRL, a primit verdictul din partea justiției. Pe 18 aprilie 2019, Curtea de Apel Timișoara a admis acțiunea spitalului prin care acesta a solicitat ca instanța de judecată să constate încetat un contract de închiriere care datează tocmai din anul 2002 și să dispună evacuarea pârâtei din spațiul pe care-l ocupa.

Denumirea firmei nu are nimic de-a face cu arta japoneză a aranjamentelor florale. Ea se ocupă cu chestiuni mult mai prozaice – comerț cu amănuntul și fast-food – în două magazine situate strategic, în stânga și în dreapta holului de la intrarea principală a Spitalului Județean, hol prin care circulă zilnic mii de persoane. Medici, alți angajați, pacienți și vizitatori ai acestora.

Control cu surprize

Problemele firmei Ikebana au început în 2014, când un control derulat de Curtea de Conturi Timiș a relevat o realitate halucinantă: proprietarii firmei, adică ai celor două magazine din incinta spitalului, cu o suprafață cumulată de 193 de metri pătrați, plăteau o chirie de 6 lei pe metru pătrat, în cea mai atractivă locație, în timp ce alți chiriași ai unității medicale scoteau din buzunar sume și de 120 de ori mai mari.

De exemplu, firma SC Triamed SRL achita o chirie lunară de 7.931 de lei pentru o suprafață de 11 metri pătrați! Nu e singurul exemplu, alte firme plăteau 261, respectiv 341 de lei pe metru pătrat.

Un patron cu pedigree

Coproprietarul SC Ikebana SRL avea însă un nume în spital. Doctorul Fulger Lazăr, profesor universitar, o somitate pe plan local, șeful Clinicii Chirurgie II a Spitalului Județean Timișoara și președintele Colegiului Medicilor Timiș. Practic, medicul Fulger Lazăr își încropise o afacere de milioane chiar la locul de muncă.

Într-un act adițional încheiat între cele două părți în anul 2006, valoarea chiriei a fost stabilită la suma menționată mai sus, 6,05 lei pe metru pătrat, sumă care ar fi trebuit să fie reactualizată anual în funcție de rata inflației. Doar că în momentul în care au efectuat controlul, ianuarie-februarie 2014, auditorii Curții de Conturi au constatat că aceasta rămăsese la fel!

Recuperase investiția

Mai mult, durata acestui contract fusese condiționată de o clauză specială. Înțelegerea se încheiase pe cinci ani, doar că, la împlinirea acelui termen, contractul se va prelungi până la amortizarea totală a cheltuielilor privind investiția.

La o cifră totală de afaceri de 18.856.442 de lei în perioada 2003-2012, părea neverosimil ca SC Ikebana SRL să nu-și fi amortizat investiția. Așa că echipa de audit a solicitat celor de la ANAF să întreprindă un control la firma doctorului Lazăr. În urma verificărilor, inspectorii ANAF au stabilit că SC Ikebana SRL își recuperase investiția de 212.104 lei încă din anul 2009!

Astfel, Curtea de Conturi a obligat spitalul să scape de chiriaș în instanță. Și, luna trecută, s-a dat sentința finală.

Profesorul iese tardiv din scenă

În preajma pronunțării sentinței definitive, în luna aprilie, profesorul Fulger Lazăr și-a înregistrat ieșirea din firmă la Oficiul Registrului Comerțului Timiș.

Ce stipula Legea 95/2006: funcția de manager sau de șef de secție este incompatibilă cu exercitarea unei activități sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești.

Și nu e singurul exemplu care-l privește pe Fulger. Din 2006 și până în urmă cu doi ani, doctorul a fost și șef de secție, și coproprietar al Centrului Medical Sfânta Maria SRL. În august 2017, Fulger Lazăr și-a cedat părțile sociale deținute la centrul medical, după 11 ani de incompatibilitate, unei femei pe nume Simona Jurescu, alături de aceasta mai figurând în structura de conducere copiii doctorului. Jurescu e aceeași căreia Fulger i-a cedat acțiunile de la Ikebana!

În acest moment, magazinele nu au fost încă evacuate.

Dr Lazăr Fulger pentru Libertatea: „Apreciez că hotărărea justiției este obligatorie”

Contactat de Libertatea pentru a comenta situația din spitalul în care lucrează, Dr. Lazăr Fulger, președinte Colegiul Medicilor Timișoara, a declarat:

”Vă informez că nu mai am nicio participare la această firmă, părțile mele fiind cesionate. Pe de altă parte, apreciez că hotărârea justiției este obligatorie! Implicarea mea în campania mediatică este ciudată, în contextul neimplicării mele în administrarea societății. Până la urmă se încearcă transferarea către persoana mea a unei probleme care, în mod legal, nu are nicio legătură cu persoana mea publică. Contractul semnat în urmă cu peste 15 ani a fost făcut când eu nu eram încă asociat. Firma Ikebana funcționează, cred, în holul spitalului din 1992 iar eu am devenit asociat în 2004”

