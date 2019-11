De Adrian Ilie,

Într-o postare pe Facebook, Gabriel Oprea evocă succesele sale ca președinte al PSD Ilfov și ministru în guvernele social-democrate.

”În 2009 am plecat din partid, dar nu din dorința proprie, ci pentru că am avut o viziune diferită față de conducerea de la acea vreme în privința numirii șefului DIPI, în primul meu mandat la ministerul de Interne”, a scris Oprea.

Referindu-se la activitatea sa în UNPR, el a trecut sub tăcere participarea la guvernare alături de PDL pomenind doar colaborarea cu guvernele conduse de Victor Ponta.

”Am creat de la zero un partid de centru-stânga, UNPR, am rămas în aceeași curte cu PSD, am susținut în Parlament și am format ulterior un guvern performant alături de Partidul Social-Democrat și nu am trădat niciodată”, susține Oprea.

Nu aparțin “statului paralel” și nici nu cred în această noțiune. Dimpotrivă, aș spune: mi s-au făcut dosare politice tocmai pentru că nu am trădat partenerul de guvernare – PSD. Gabriel Oprea, vicepreședinte PSD

Fondatorul UNPR mai spune că a fost invitat să revină în PSD și a acceptat fiind de datoria sa să sprijine militarii și polițiștii.

”Nu am venit la ciolan, am venit la greu, să ajut și cred că trebuie să fim uniți pentru a fi puternici, să construim, să întărim, să strângem rândurile, nu să distrugem”, a conchis Oprea.

Deja liderii PSD din conducere au început să se poziţioneze în urma eşecului din turul doi de la prezidenţiale. Gabriela Firea, Marcel Ciolacu şi Mihai Fifor au criticat decizia Vioricăi Dăncilă de a-i da lui Gabriel Oprea funcţia de vicepreşedinte al partidului, cu drept de vot.

Scandalul a izbucnit după ce în presă au apărut imagini cu Gabriel Oprea la sediul PSD în ziua alegerilor, iar președintele Viorica Dăncilă a anunțat că acesta a devenit vicepreședinte al partidului în urma protocolului pe care PSD l-a încheiat cu Uniunea Militarilor și Polițiștilor.

