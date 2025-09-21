O instanță de judecată din București a respins contestația formulată de societatea cu sediul în Canada și de subsidiara acesteia din România – Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) SA, cu privire la procedura de executare silită demarată de statul român.

ANAF trebuie să recupereze de la Gabriel Resources costuri ale procedurii de arbitraj în sumă de 1.437.574 de dolari.

De asemenea, Curtea de Arbitraj Internaţional din cadrul Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) a stabilit că România trebuie să primească 1.154.774 de euro, 30.284.053 de lei și 928.641 de dolari, reprezentând cheltuieli de arbitraj. În total este vorba despre o sumă de aproximativ 9,3 milioane de euro.

Astfel, la data de 29 martie 2024 s-a dispus luarea de măsuri asigurătorii, pentru creanţe bugetare în cuantum total de 46.779.769 de lei, reprezentând sume stabilite prin hotărârea arbitrală internaţională definitivă şi executorie din 8 martie 2024.

Roșia Montană

Înregistrare fiscală „din oficiu”

Pentru recuperarea acestor bani, AJFP Alba a pus sechestru pe pachetul de acțiuni (80,68%) deținut de Gabriel Resources la RMGC. Restul acțiunilor sunt în proprietatea statului român, prin compania „Minvest” Deva, cea care a primit, inițial, licența de exploatare a aurului de la Roșia Montană.

„La data de 05.07.2024, Gabriel Resources Ltd și Gabriel Resources (Jersey) au formulat cerere de anulare și de suspendare a hotărârii arbitrale din 08.03.2024 pronunțată în dosarul nr. ARB/15/31 de către ICSID. Ca urmare a acestui fapt, ICSID a notificat părțile cu privire la suspendarea provizorie a executării hotărârii. Întrucât reclamanții din litigiu nu au depus garanția solicitată, la data de 23.04.2025 a încetat suspendarea executării hotărârii arbitrale, ceea ce a condus la emiterea Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu nr. ABG_DEX-3124/24.04.2025”, a transmis AJFP Alba.

Cu alte cuvinte, compania minieră, care nu avea rezidență fiscală în România, este, oficial, înscrisă la ANAF cu datorii în valoare de 46.779.769 de lei.

Se vrea aplicarea Codului de procedură civilă

Reprezentanții Gabriel Resources susțin că în acest caz nu se poate aplica Codul de procedură fiscală.

„Actele juridice care atestă înfiinţarea sechestrului asigurător au fost emise de organe necompetente general şi material, în baza unor prevederi legale inaplicabile. Natura juridică a eventualului debit rezultat dintr-un arbitraj investițional nu permite aplicarea Codului de procedură fiscală și nu atrage competența AJFP Alba, respectiv a executorilor fiscali.

Raporturile juridice au fost stabilite exclusiv prin prisma raporturilor juridice de drept internațional privat privind soluționarea diferendelor rezultate din investiții străine efectuate în România. Organele fiscale nu pot emite acte cu privire la debite care nu au natură juridică fiscală/bugetară, ci natură juridică civilă.

Eventuala creanță a statului are natura unei creanțe civile, iar nu fiscal/bugetare, pentru a intra sub incidența dreptului fiscal, iar statul român putea obține înființarea măsurilor asigurătorii sau le putea aduce la îndeplinire exclusiv în condițiile Codului de procedură civilă”, au susținut avocații celor de la Gabriel Resources.

Alte motive invocate au fost faptul că hotărârea arbitrală nu este recunoscută în România, neîndeplinirea condițiilor legale pentru înființarea măsurii asigurătorii și viciile procedurale ale procesului verbal de sechestru.

Acțiunile de la RMGC, singurele bunuri identificate în România

Instituțiile implicate în procedura de recuperare a banilor susțin că acțiunile de la RMGC sunt singurele bunuri ale Gabriel Resources identificate în România și că demersul de punere sub sechestru a fost unul legal.

„Prezentul litigiu vizează ridicarea masurilor asigurătorii dispuse de către organul fiscal având la baza o creanţa certa, lichida şi exigibilă, de o valoare net superioară valorii bunurilor ce fac obiectul măsurilor. Totodată, bunurile ce fac obiectul măsurilor asigurătorii (pachetul de acțiuni la RMGC – n.r.) sunt singurele bunuri ce au fost identificate pe teritoriul Statului Român, iar motivul pentru care nu au fost dispuse încă măsuri executorii pentru recuperarea creanţelor bugetare este acela că reclamanta refuză să se înregistreze fiscal pe teritoriul României.

Organele de executare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt competente să aducă la îndeplinire măsurile prevăzute de Codul de procedură fiscală”, au susținut reprezentanții ANAF. Potrivit acestora există o vastă practică cristalizată în materie, în sensul că statul deţine competenţa materială pentru executarea creanţelor proprii, fără implicarea executorilor judecătoreşti în regimul instituit de Codul de procedură civilă

Judecătoria Sectorului 5 a respins acțiunea celor de la Gabriel Resources, dar hotărârea poate fi contestată. „Instanța constată că există o creanță certă, lichidă și exigibilă a Statului român în calitate de creditor împotriva debitorului Gabriel Resources Limited, creanță ce rezultă dintr-un titlu ce poate fi pus în executare, fiind vorba despre o hotărâre arbitrală internațională definitivă și executorie.

Aplicarea măsurii asigurătorii cu caracter excepțional este justificată, fiind bazată pe elemente care indică pericolul ca debitorul să-și sustragă, să-și ascundă sau să-și risipească patrimoniul. (…) Aceste bunuri pot fi înstrăinate foarte ușor, existând un pericol considerabil ca se sustragă/risipească patrimoniul, prejudiciind astfel bugetul statului cu sume considerabile. În același sens, întrucât debitoarea își are sediul în afara Comunității Europene, o eventuală înstrăinare a singurelor bunuri deținute pe teritoriul României ar îngreuna considerabil recuperarea sumelor datorate României”, a susținut magistratul.

RMGC, datorii de miliarde de lei către Gabriel Resources

Subsidiara RMGC SA a avut în ultimii 5 ani o activitate restrânsă, bilanțurile contabile depuse la ANAF arătând pierderi de zeci de milioane de lei. Ultimul bilanț disponibil pe platforma ANAF, aferent anului 2023, arată pierderi de 85 de milioane de lei (17 milioane de euro) și datorii uriașe, de 2,4 miliarde de lei.

Valoarea datoriilor este aproape echivalentă cu cea a capitalurilor, ceea ce arată că este vorba, în principal, de sume datorate acționarilor, în cazul de față Gabriel Resources. Pe parcursul anului, RMGC a avut o cifră de afaceri de doar 263.927 de lei. În aceeași perioadă, societatea a avut venituri de aproape 313 milioane de lei și cheltuieli de 398 de milioane de lei.

În iunie 2024, societatea a pierdut licența de exploatare a zăcământului aurifer de la Roșia Montană după ce Agenția Națională de Resurse Minerale a refuzat prelungirea acesteia. RMGC are, însă, în continuare, o prezență semnificativă la Roșia Montană având în vedere că deține circa 70% din proprietățile (construcții și terenuri) din localitate, care au fost achiziționate de-a lungul anilor pentru a putea demara ceea ce se dorea a fi cea mai mare exploatare minieră de aur din Europa.

Cariera Roșia Montană

Comisia Europeană, cerere de intervenție în proces

În prezent, pe rolul ICSID se derulează procedura prin care compania canadiană a cerut anularea hotărârii arbitrale din 8 martie 2024. Gabriel Resources a cerut, în acțiunea principală, inițiată în 2015, peste 6 miliarde de lei de la România, acuzând Statul Român că a blocat proiectul Roșia Montană.

Comisia Europeană a încercat să intervină, recent, în dispută. La 15 iulie 2025, Comisia Europeană a depus o cerere, în conformitate cu Regulamentul de arbitraj al ICSID, solicitând comitetului de jurați să îi acorde permisiunea de a interveni în procedura de anulare. După examinarea observațiilor scrise ale părților cu privire la cerere, comitetul a emis o ordonanță procedurală, la 25 august 2025, respingând cererea Comisiei.

Gabriel Resources se așteaptă însă să fie executată silit de statul român. „România poate lua măsuri suplimentare de executare în legătură cu hotărârea privind cheltuielile de judecată. Nu există nicio garanție că astfel de acțiuni împotriva activelor grupului nu vor afecta în mod negativ situația financiară și operațiunile societății”, au transmis cei de la Gabriel Resources, într-o comunicare oficială transmisă acționarilor.