Zetea, întrebat dacă PSD ar putea vota moțiunea de cenzură

În cadrul emisiunii România Politică de la Prima News, Gabriel Zetea a fost întrebat dacă există la PSD șansa ca unii parlamentari să voteze moțiunea de cenzură, în situația în care au fost nemulțumiri legate de măsurile din pachetul fiscal.

Acesta a precizat că nu există acest scenariu, deși „nu sunt mulţumiţi de totalitatea măsurilor care sunt luate, în special de creşterea TVA-ului sau introducerea CAS pentru gravide”.

„Sunt măsuri pe care Partidul Social-Democrat, fiind prezent la guvernare, va încerca să le corecteze în perioada următoare. Înţelegem, în acest moment, că acestea sunt negocierile făcute cu Comisia Europeană, aşa sunt în acest moment luate deciziile acestea sunt angajamentele luate de către România”, spune Zetea.

„Să creşti TVA de la 19 la 21%, nu trebuie să fii geniu. Ai luat o măsură de natură contabilă, care va genera efecte negative în economie. (…) Noi am luat deocamdată măsuri doar împotriva funcţionarilor care au 2-3-5 mii de lei în administraţia locală, împotriva fiecarui român şi n-am luat măsuri împotriva celor care sunt privilegiaţi, cu 10.000 de euro pe lună”, a completat Zetea.

„Nu trebuie să fii un geniu să crești TVA”

„Nu trebuie să fii un geniu în ale guvernării în a lua măsura creşterii TVA. Toată lumea a vorbit despre această măsură, dar arătai cât de preceput eşti în ale guvernării în momentul în care găseai soluţii alternative, în afară de creşterea TVA, de exemplu, care e cea mai simplă”, a mai spus Zetea.

De asemenea, acesta a precizat că știe ce se întâmplă atunci când se cresc taxe, așa cum este taxa pe valoare adăugată.

„În general, foarte multe dintre activităţile economice trec la negru. Şi atunci, taxa de impozitare, pe care ţi-ai calculat-o la începutul acestei măsuri, devine mai proastă, pentru că nu ajunge să colecteze în final tot ceea ce ţi-ai propus. De aceea, măsurile acestea contabile, luate în general de guvernări de dreapta, adică măsuri de austeritate, nu produc efectele scontate”, a declarat Zetea.

Care sunt principalele măsuri fiscale pregătite de Guvern pentru 1 august

Contextul economic este foarte dificil. Pe 2 iulie, la finalul şedinţei de coaliție în care s-au decis măsurile fiscale, premierul Ilie Bolojan a spus că situația bugetului este gravă și că trebuie luate măsuri de urgență, care nu mai pot fi amânate, altfel România riscă să intre în incapacitate de plată.

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român […] și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a spus el într-o conferință de presă.

Apoi a anunțat pachetul fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul își va asuma răspunderea și care va intra în vigoare la 1 august, cu câteva excepții.