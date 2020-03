Gabriela Firea, anunț de ultimă oră pentru bucureșteni: „Apa de la robinet e potabilă și nu se transmite virusul prin ea!”

De Iulian Budușan,

După ce s-a intrat în Faza a III-a a luptei cu coronavirusul, primarul general al Capitalei le vorbește direct locuitorilor Capitalei, agenților economici și autorităților și le cere să rămâne calmi, dar în același timp să respecte regulile impuse de situația de fapt.

„In prezent, in centrele de carantina din Capitala se afla 270 de persoane venite in special din Italia. Mai sunt disponibile 180 de locuri de carantina si mai avem centre rezerva cu o capacitate totala de peste 140 de locuri.

Conationalii nostri nu vor ramane fara un acoperis deasupra capului sau fara medicamente, apa, hrana, obiecte de igiena si ingrijire personala.

Fac un apel catre toate companiile private, asociatiile sau fundatiile, sa sprijine in continuare autoritatile locale si sa doneze centrelor de carantina alimente si obiecte de stricta necesitate. Numai solidari vom putea fi eficienti iar cei care au nevoie de noi vor primi mai rapid ajutor.

Centrul de primire donatii se afla la Arena Nationala – bd Basarabia 37-39

Apa de la robinet din Bucuresti este potabila! Se fac teste complexe in fiecare zi!

STB igienizeaza si decontamineaza toate cele 1.600 de vehicule care asigura transportul public

Operatorii de salubrizare din toate sectoarele Capitalei spala cu clor arterele din Bucuresti!

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA. Primăria din Stockholm își apără vârstnicii: „Vom testa prioritar bătrânii, ei sunt vulnerabili”

Primaria Capitalei, prin DGASMB, impreuna cu Directiile de asistenta sociala de sector anunta ca in cele 7 centre de carantina din Bucuresti, cu o capacitate totala de 450 de locuri, mai sunt in prezent 180 de locuri libere.

In prezent sunt cazate 270 de persoane – 111 femei, 155 barbati, 4 minori si doi sugari.

In afara de cele 180 de locuri libere, mai avem in rezerva inca cinci spatii de carantinare cu o capacitate totala de peste 140 de locuri.

Facem toate eforturile astfel incat sa asiguram stocurile necesare, hrana calda, apa si kit-uri de igiena personala insa avem nevoie si de sprijinul companiilor care pot furniza alimente si obiecte de igiena sau imbracaminte de stricta necesitate. Este vorba despre alimente neperisabile, produse de igiena si curatenie, apa, pilote, articole de imbracaminte de stricta necesitate. De asemenea se pot trimite carti noi, dulciuri sau diverse jocuri de masa, astfel incat asteptarea acestor persoane aflate in carantina sa nu fie atat de apasatoare.

Recomandări Ne pregătim pentru mai rău: SRI calculează modele statistice pentru zone roșii în România și stă cu ochii pe stocurile medicale pe care firmele „le-au pitit”

Avand in vedere ca mai multe firme si asociatii s-au oferit sa ne ajute in aceasta perioada, doresc sa le multumesc public si sa anunt faptul ca toate persoanele juridice care doresc sa faca donatii in acest sens pot transporta articolele la Arena Nationala, unde s-a infiintat un centru de depozitare.

Totodata, anunt bucurestenii ca ApaNova a dat asigurari ca apa de la robinet din Bucuresti este potabila si ca se fac zilnic teste complexe in acest sens. Pentru a confirma şi reatesta calitatea apei potabile, Apa Nova prelevează și testează zilnic probe din cele 54 de puncte fixe stabilite de comun acord cu Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti şi Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, din sistemul de distribuție a apei care acoperă întreg oraşul, probe care sunt analizate în unul dintre laboratoarele acreditate Apa Nova cat si in laboratoarele altor institutii.

ApaNova a dat asigurari ca apa potabilă nu este un mijloc de transmitere a acestui virus.

Mai mult, in niciun moment al procesului de producție, niciun angajat Apa Nova nu intră în contact cu apa potabilă distribuită consumatorilor din Capitală, acesta fiind complet automatizat si digitalizat.

Recomandări DSP Timiș a schimbat șefa care s-a făcut de râs cu soția unui antreprenor care face afaceri cu DSP

STB SA a mobilizat tot personalul disponibil pentru igienizarea și decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate în parcul circulant. DE asemenea, operatorii de salubrizare din toate sectoarele Capitalei spala cu clor arterele din Bucuresti!.

Reamintim ca la adresa [email protected] ne puteti trimite mesaje daca :

– aveti spatii de cazare dotate cu camere si grupuri sanitare (hotel, pensiune, camin) pe care sa le putem inchiria contra cost (50 euro/noapte) pentru cei care au nevoie de carantina 14 zile, veniti din tarile contaminate

– doriti sa ajutati, impreuna cu noi, persoanele aflate in carantina cu alimente, obiecte de ingrijire personala (magazine, firme, ong-uri, persoane)

– doriti sa va alaturati, ca voluntari, efortului nostru de a le face cumparaturi persoanelor care nu au familia sau prietenii in apropiere si se afla in izolare la domiciliu.

PMB pune la dispozitia bucurestenilor un tel verde disponibil 24 din 24 de ore, 0.800.800.868”.

Cum ne protejăm împotriva noului coronavirus