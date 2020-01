De Daria Maria Diaconu,

„Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider că mi-am făcut datoria la Primăria Capitalei cu cinste, am terminat proiectele rămase începute din fostele mandate și am început noi proiecte, împreună cu echipa mea”, a declarat Gabriela Firea.

Actualul edil al Bucureștiului a mărturisit că fiii ei îi cer să nu mai candideze.

„Copiii cei mai mari îmi spun să nu mai candidez, pentru că este oboseală foarte mare, riscuri foarte mari, atacuri foarte dure, pe care nu le merit. Copiii mari ne spun să nu mai candidăm pentru că nu merităm această viață atât de dură pe care o trăim. Nu e normal să abandonăm, nici eu, nici soțul meu”, a mai spus ea.

Gabriela Firea i-a trimis scrisori premierului, dar n-a primit niciun răspuns

Primarul Capitalei a mai declarat că i-a solicitat premierului Ludovic Orban să o primească în audiență pentru a discuta bugetul Capitalei, însă s-a lovit de un refuz.

„I-am cerut audiență, i-am trimis scrisori, i-am explicat care e situația bugetului Primăriei municipiului București, că bucureștenii contribuie cu 25% din PIB. Domnia sa nu mi-a răspuns absolut deloc (…) Cred că mă evită (…) pentru că știe că sunt bine pregătită”, a afirmat Gabriela Firea la România TV, conform Mediafax.

Aceasta a precizat că Ludovic Orban îcearcă să promoveze un candidat PNL pentru alegerile locale, programate în iunie 2020.

„Domnul Orban îmi sapă groapa pentru alegerile locale, dar va cădea el în ea sau candidatul lui”, a comentat edilul Capitalei.

Citeşte şi:

Cât de mult au crescut salariile nete ale ofițerilor din Armata Română în 2019 față de anii precedenți

Un oraș din SUA a legalizat bătaia cu bulgări de zăpadă după o interdicție de o jumătate de secol

Val de frig în toată țara. Temperaturile scad cu până la zece grade. De când vin ninsorile

GSP.RO VIDEO Florin Tănase, răspuns genial pentru Dana Budeanu pe Instagram, după atacurile repetate ale designerului vestimentar

HOROSCOP Horoscop 02 ianuarie 2020. Săgetătorii au un alt simț al valorii personale