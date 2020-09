Gabriela Firea a postat ieri, în prima zi de școală, fotografii în care apare alături de familie, în sala de clasă. Pozele, care au fost ulterior, șterse, au provocat indignare în rândul părinților, aceștia neavând voie să își conducă copiii până în clasă.

Întrebată despre prezența ei și a soțului ei în sala de curs de jurnaliștii de la G4Media, Firea a susținut că părinții au avut de fapt acces. A recunoscut că a fost prezentă în clasă și a spus că a făcut pozele de dimineață.

“Da, toți părinții și copiii mici au acces, doar în grupuri de 5, pentru a prelua manuale. Noi ne-am dus foarte dimineață, pentru că aveam o programare la doctor cu cei mici, nu era încă nimeni sosit în școală. Nu am interacționat cu alți părinți sau elevi. Am purtat măști în interior. Le-am dat jos 30 de secunde pentru o fotografie”, este declarația Gabrielei Firea de luni pentru G4Media.

Astăzi, Gabriela Firea și-a schimbat opinia. Ea susține acum că pozele au fost făcute de fapt duminică seară.

“În seara de 13 septembrie, înainte de începerea școlilor, am mers cu soțul meu să verificăm pregătirile sanitare pentru luni dimineața, fiecare în școlile din orașul în care este primar. Au intrat și copiii cu noi. Am făcut o fotografie în 10 secunde. Am postat a doua zi dimineața o încurajare și un mesaj pentru copii, profesori și părinți, având ca ilustrație fotografiile făcute SEARA”, a scris, marți, pe Facebook Gabriela Firea.

Recomandări A doua zi de școală pentru familia stabilită în ruinele uzinei Steagul Roșu. Gemenele vor curent pentru lecții

În mesajul său, în care îl atacă și pe rivalul la alegerile locale de peste două săptămâni, Nicușor Dan, Gabriela Firea susține că “luni, 14 sept., NU am intrat în clase”

“Copiii aveau luni o programare la doctor și am fost foarte dimineață, înainte de a veni ceilalți copii și părinți, doar pentru manuale. NU AM MAI INTRAT IN CLASE!”.

Situația este și în atenția autorităților. Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a anunțat că “se fac verificări”.

