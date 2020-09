”Am depus plângere penală împotriva domnului Nicuşor Dan pentru afirmaţiile false şi calomnioase pe care le-a făcut în legătură cu Parcul Verdi: afirmaţii pentru care va trebui să răspundă în faţa justiţiei! Aşa-zisele dezvăluiri bombă sunt doar minciuni şi vă dau doar un singur exemplu: consilierul despre care afirmă că ar fi avut beneficii personale în urma achiziţiei Parcului Verdi este în prezent subsecretar de stat la MDRAP, deci în Guvernul PNL! În plus, la momentul achiziţiei de către Primăria Municipiului Bucureşti a terenurilor care compun Parcul Verdi, acesta nu mai lucra Primăria Capitalei”, precizează primarul general, într-un comunicat PMB.

Prin plângerea formulată, se solicită constatarea încălcării dreptului la imagine a primarului general, daune morale în cuantum de 100.000 euro, ”sumă ce va fi destinată unor proiecte sociale”, şi obligarea de a publica scuze prin intermediul mijloacelor mass media – presa scrisă şi televiziune.

”Acest parc a fost achiziţionat la cererea bucureştenilor, au existat nenumărate proteste şi cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca, care au dorit amenajarea Parcului Verdi ca zonă de agrement şi spaţii de joacă! Achiziţia s-a făcut în conformitate cu prevederile legii, în deplină transparenţă, cu respectarea principiului cheltuirii eficiente a banului public şi cu votul majoritar al consilierilor generali, inclusiv PNL şi USR! Hotărârile de Consiliu s-au dovedit temeinice şi legale, acest lucru fiind demonstrat şi de faptul că instanţa a respins acţiunea prefectului municipiului Bucureşti care atacase una dintre hotărâri”, spune Gabriela Firea.

Recomandări Klaus Iohannis, după ce România a înregistrat un număr fără precedent de cazuri noi de COVID-19: „Nu este cazul să discutăm despre amânarea alegerilor locale”

Ea a menţionat că valoarea de achiziţie pentru cele şapte terenuri a fost de la 49,775 de milioane de euro, ”sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultată din raportul final de evaluare” realizat pentru PMB.

”De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă doar 57% din valoarea estimată şi solicitată iniţial de proprietari, adică 87,475 milioane euro. Trebuie să fie clar pentru toată lumea că proprietari ai terenurilor din Parcul Verdi dăduseră în judecată Primăria Capitalei, în anul 2015, pentru lipsa de folosinţă a proprietăţilor, iar instanţa a decis că aceştia trebuie despăgubiţi, deci Primăria Capitalei trebuia să plătească! Ca urmare, prin achiziţia acestor terenuri nu s-a produs un prejudiciu, ci, din contră, s-a rezolvat o situaţie litigioasă cu costuri mai mici”, menţionează sursa citată.

Conform PMB, proprietarii parcelelor ce compun Parcul Verdi au dobândit imobilele în perioada 1998 – 2002 prin restituire în natură, fie pe bază de dispoziţii de primar, fie prin hotărâri judecătoreşti. Prin Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, terenurile au fost încadrate în zona spaţiilor verzi – V1A, fiind declarate o zonă de spaţiu verde public cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri şi fâşii plantate publice).

Recomandări Cine este omul PSD care l-a înregistrat pe Nicușor Dan. În declarația de avere din 2017 avea o garsonieră, iar în 2020 și-a adus aminte de două terenuri!

Deputatul Nicuşor Dan a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că Parcul Verdi ar fi fost achiziţionat de Municipalitate la suprapreţ.

”În campania aceasta, am venit şi am vorbit de corupţia adevărată, de corupţia de sute de milioane de euro, am vorbit de Parcul Verdi – unde s-a plătit de 10 ori mai mult şi prejudiciul este de 45 de milioane de euro. Am vorbit de Parcul Verdi, unde un consilier personal al primarului PSD i-a dat socrului lui o jumătate de milion de euro din Parcul Verdi”, a spus Dan.

Citeşte şi:

Concedieri masive la British Airways. 10.000 de oameni, fără locuri de muncă

Spania a început prima testare pe oameni a unui vaccin anti-Covid-19

PARTENERI - GSP.RO Detaliile neobservate i-au băgat în sperieți! Tu ce vezi de fapt în aceste imagini?! Nimeni nu s-a prins

PARTENERI - PLAYTECH O mamă s-a TREZIT din COMĂ după 27 de ani. Primul lucru pe care l-a zis...

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2020. Săgetătorii fac schimbări inspirate mai puțin înclinate spre ordine