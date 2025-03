După ce la începutul anului a afirmat că știe ce avere a lăsat în urmă Silviu Prigoană după moarte, acum Adriana Bahmuțeanu vine cu noi dezvăluiri despre banii fostului ei soț.

Potrivit jurnaliștilor de la Evenimentul Zilei, Silvius și Honorius, băieții mai mari ai lui Silviu Prigoană, vor să pună mâna pe toată averea și să-i lase pe Maximus și Eduard, copiii pe care Adriana Bahmuțeanu îi are cu fostul afacerist, fără niciun ban.

„Să mă ierte Dumnezeu dacă vorbesc cu păcat. Poate așa a vrut Cel de Sus să se întâmple acum toată povestea asta cu decesul lui Silviu Prigoană. Pentru că dacă băieții mei erau majori, unul de 18 ani și unul de 22 de ani, în trei zile erau curățați, ca Oana Zăvoranu, de toată averea! Îi duceau la notar! Dacă lor acum, la 14 ani, li se spune: «Cereți la instanță să vă administrez eu bunurile și averea, nu mama voastră»! Este ilegal ceea ce cer ei. Dar, în fine, ei pot să ceară și pufuleți la instanță”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Vedeta s-a plâns din nou că nu poate să-și vadă băieții, chiar dacă ea este singurul părinte supraviețuitor al lui Maximus și Eduard, copii care sunt minori.

„E cumplit să știi că ei nu mai au celălalt părinte și tu nu poți să-i mângâi, să-i alinți, pentru că intervine altcineva care încearcă să le spele creierul, să-i manipuleze. Profită de naivitatea unor adolescenți. Pentru că adolescența este o vârstă foarte tumultoasă. Este o perioadă critică, în care are nevoie de un părinte. Am convingerea că lucrurile se vor rezolva într-un mod fericit. Dar până am înțeles cu ce se mănâncă, am trecut prin toate furcile caudine”, a mai afirmat Adriana Bahmuțeanu.

Recent, vedeta mai dezvăluia că Maximus Prigoană, fiul ei în vârstă de 17 ani, visează să își cumpere o mașină Porsche care valorează aproximativ 150.000 de euro.

