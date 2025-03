La începutul lunii februarie, invitată în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu afirma că Silviu Prigoană are o datorie de aproximativ 45.000 de euro către British School of Bucharest, școala la care studiază Maximus și Eduard, cei doi băieți pe care îi are cu fostul afacerist.

Iar acum, tot la Antena Stars, avocatul lui Honorius Prigoană a spus că nu ar exista nicio datorie la școală.

„Din câte știu eu, nici nu mai e în America, a plecat doar câteva zile (n.r. – Honorius Prigoană). Cred că da, vorbim zilnic, dar asta nu înseamnă că știu unde e. Sunt la domiciliul lor (n.r. – minorii). Nu s-a decis absolut nimic, e vorba de niște excepții”, a spus pentru Antena Stars avocatul lui Honorius Prigoană.

Doar că acesta este contrazis cu dovezi clare chiar de Adriana Bahmuțeanu. Fosta prezentatoare TV ne-a transmis două mesaje pe care le-a primit de la British School of Bucharest, din care reiese clar că Silviu Prigoană avea o datorie de 44.755 de euro la școala la care studiază Maximus și Eduard.

„Asta e dovada că Silviu Prigoană avea datorii la școală. În cadrul procesului, British School of Bucharest a fost de acord să recupereze datoria de la moștenire, nu din taxa plătită pe anul ăsta. Astfel, până la vară, copiii rămân la ei, cu taxa la zi plătită de Silviu Prigoană. Nu înțeleg pe cine reprezintă avocatul când dă astfel de declarații, fiindcă el nu reprezintă minorii și nici pe mine”, a spus Adriana Bahmuțeanu în exclusivitate pentru Libertatea.

Astfel, fosta prezentatoare TV l-a contrazis cu dovezi concrete pe avocatul lui Honorius Prigoană, care afirma că nu ar exista nicio datorie de 45.000 de euro către British School of Bucharest.

