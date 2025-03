Chiar dacă decizia nu este una definitivă și poate fi atacată cu recurs, Adriana Bahmuțeanu a reușit să câștige o luptă importantă. Ea ceruse la Primăria Bran un duplicat al certificatului de deces al lui Silviu Prigoană, pentru a putea deschide succesiunea la pensia de urmaș a minorilor, dar Honorius și Silvius nu au fost de acord cu acest lucru.

Cei doi băieți mai mari ai lui Silviu Prigoană au dat-o în judecată pe fosta jurnalistă, pentru a anula duplicatul certificatului de deces al tatălui lor, dar instanța i-a dat dreptate Adrianei Bahmuțeanu, astfel că ea a câștigat procesul.

Ce a spus avocatul Adrian Cuculis

Într-un interviu pentru WOWbiz, avocatul Adrian Cuculis a dezvăluit cum a câștigat, de fapt, Adriana Bahmuțeanu procesul, chiar dacă decizia nu este una definitivă.

„Dacă cererea fraților s-a anulat, atunci merge mai departe cererea Adrianei Bahmuțeanu, foarte simplu. Nu există alte impedimente de genul acesta. Dacă s-a anulat, probabil că nu au regularizat-o, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta și atunci probabil că nu au mai avut interes în a merge mai departe, că cineva le-o fi spus că e o prostie. Pentru că succesiunea bineînțeles că putea să o dezbată inclusiv prin prisma faptului că este tutorele copiilor și atunci puteam să dezbatem”, a spus Adrian Cuculis.

Pentru sursa citată, Adriana Bahmuțeanu a vorbit din nou și despre faptul că Silvius și Honorius Prigoană au reușit să-i convingă pe Maximus și Eduard, cei doi băieți pe care ea îi are cu Silviu Prigoană, să nu își mai dorească să o vadă pe vedetă.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre copiii ei

„Așa se manifestă alienarea parentală. Acesta este modelul: copilul refuză nejustificat, în mod rezistent, contactul cu celălalt părinte, ba chiar devine ostil părintelui. Asta scrie în toate manualele de alienare parentală: dintr-o dată, brusc, copilul are un gest disproporționat și nejustificat față de părintele țintă. Din păcate, eu sunt blocată pe toate mijloacele de comunicare, pe telefoane, peste tot. Deci nu am cum să iau legătura cu copiii. Mi-aș dori, dar nu am cum.

La psiholog nu i-au adus frații mai mari. Deși instanța i-a obligat să vină la psiholog pe toți cei patru frați, nu a venit niciunul. Copiii au venit o singură dată, au stat o jumătate de oră și au plecat. La doctor nu i-au adus. I-am chemat de trei ori la medic, la clinica medicală, să le iau analize și nu i-au adus nici acolo. Acum vorbim despre o alienare care este foarte gravă. Adică ei nu numai că nu îi lasă pe copii să vorbească cu mine și le vorbesc urât despre mine, dar faptul că nu îi duc acolo unde sunt obligați să îi aducă, pentru că eu sunt reprezentantul legal și, de exemplu, ei nu se pot duce frații mai mari la medic fără mine.

Faptul că refuză să îi ducă la medic, la psiholog, asta arată pe de-o parte că nu îi interesează binele copiilor și pe de altă parte că ei fac orice e posibil ca să le împiedice acestor băieți, acestor adolescenți, contactul cu propria mamă. Acesta este scopul și așa se produce alienarea parentală. Copilul este îndoctrinat să-și urască propriul părinte, din păcate”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

