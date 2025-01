Silviu Prigoană ar fi fost aproape de a face o schimbare importantă în viața sa: mutarea din vila sa din Sectorul 3 într-un apartament de lux din Pipera. Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu ar fi luat această decizie atât pentru proximitatea față de școala copiilor săi, cât și din cauza unor presupuse dificultăți financiare. Vila din Sectorul 3 ar fi fost pusă sub sechestru, ceea ce l-ar fi determinat pe afacerist să caute alternative.

Potrivit spynews.ro, Silviu Prigoană ar fi deținut trei apartamente într-un bloc situat într-un cartier de lux din zona de nord a Capitalei. Mai mult, există zvonuri conform cărora acesta ar fi fost proprietarul întregului bloc, situat într-o zonă liniștită, unde apartamentele premium se vând la prețuri ridicate. Echipa emisiunii „Un show păcătos” a vizitat locația, confirmând că imobilul este finalizat și într-o zonă exclusivistă.

„E un bloc la stradă, mă gândesc că acela este, după care sunt mai multe case, vilișoare, care au accesul restricționat cu barieră cu portar. Deci, eu ce am văzut din stradă. În zona respectivă, apartamentele, v-am zis, nevăzând în interior, blocul pare finalizat, pare cu niște finisaje, văzute din exterior, cum v-am zis… peste medie. Da, deci este undeva spre premium. Prețul pe metru pătrat trebuie să fie undeva la 2.500-3.000 de euro, per metru pătrat. Acum, el poate să difere. Bine și separat sunt locurile de parcare, care sunt undeva la 20.000 de euro per bucată, dacă ele sunt în interiorul clădirii, adică la subsol. Dacă sunt în exterior, 10-15.000”, a declarat Șerban Cristian, la „Un show păcătos”.

În plus, Prigoană ar fi fost interesat de achiziția unui teren din Giurgiu, oferit de Stelian Ogică, cunoscut drept „Spaima loteriei”. Totuși, afaceristul ar fi considerat că terenul este prea mic și a renunțat la tranzacție.

Planurile sale nu s-au oprit aici. Într-o comună din Giurgiu, Prigoană ar fi cumpărat un alt teren de la o localnică, unde ar fi dorit să dezvolte o afacere cu panouri solare, dar și să construiască un azil de bătrâni.

Casa lui Silviu Prigoană, scoasă la vânzare înainte ca omul de afaceri să moară

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie 2024, la Bran, în Brașov. În urma autopsiei, medicii au dezvăluit cauza decesului: o problemă cardiacă. Joi, 14 noiembrie 2024, în secret, Silviu Prigoană a fost înmormântat în cadru restrâns.

În timp ce moștenitorii lui, cei patru copii din două mariaje diferite, au păstrat tăcerea despre ultimele clipe din viața lui Silviu Prigoană, mulți s-au întrebat ce se întâmplă cu averea lui, în special cu vila din București în care a locuit.

Eduard Uzunov, agent imobiliar, a dezvăluit într-o emisiune la Antena Stars că vila lui Silviu Prigoană a fost scoasă la vânzare cu prețul de 5,2 milioane de euro înainte ca el să se stingă din viață. „Era o casă specială, este o casă specială. Am avut-o la vânzare pe la 5,2 milioane de euro. Am dus vreo doi, trei clienți acolo.

Nu s-a legat datorită faptului că chiar dacă este cu ieșire la două străzi, Basarab și Labirintului, chiar dacă este cu o curte mare, vecinătățile nu erau foarte grozave. Este un bloc chiar în coasta casei. În afară de asta, este zona care nu este foarte fericită pentru a obține sume așa de mari”, a declarat agentul imobiliar la emisiunea „Un Show Păcătos”.

