Asociația Zetta a fost fondată în 2017

Fondată în 2017 de Spitalul Zetta și medicul chirurg Dragoș Zamfirescu, Asociația Zetta sprijină pacienții care necesită intervenții complexe de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. În opt ani de activitate, echipa medicală a dedicat aproximativ 3.000 de ore, sprijinind pacienți cu arsuri severe, traumatisme grave, accidente, malformații congenitale, paralizii sau necesități de reconstrucție după cancer.

Lansată în 2018, Gala Zetta a devenit anual locul în care sunt prezentate cazuri, povești de viață, intervenții și rezultate care demonstrează impactul profund al misiunii Asociației. În acest an, gala a depășit formatul unei simple ceremonii de premiere, transformându-se într-un eveniment artistic complet, dedicat umanității, empatiei și forței comunității.

Peste 800 de invitați au fost prezenți la eveniment, care a inclus momente artistice susținute de Orchestra Medicilor din România, soprana Paula Iancic, tenorul Teodor Ilincăi și baritonul Șerban Vasile. Horațiu Mălăele a oferit un moment special, iar evenimentul a purtat semnătura regizorului Alina Amza. De asemenea Andreea Constantin-Vîlcioiu și Mihai Rădulescu au prezentat evenimentul.

Gala a fost prilejul perfect pentru a onora eforturile remarcabile ale medicilor și organizațiilor implicate în proiecte umanitare și inițiative inovatoare. Printre cei premiați s-au numărat:

Premiile International Rising Star

Dr. Maximilian Munteanu și Dr. Vlad Pieptu (Excelență Medicală și Contribuția la Progresul Medicinei din România)

Dr. Daniel Murariu (Award for International Medical Excellence and Contribution to the Advancement of Medicine in Romania)

Dr. Andrei Odobescu (The Award for International Excellence in Microsurgery)

Premiile Rising Star România

Dr. Dragoș Muraru, Dr. Florin Hodea, Dr. Matei Iordache, Dr. Theodor Mareș, Dr. Andrei Dumitrescu, Dr. Horia Toader și Dr. Alexandru Stoian.

Premiile Zetta pentru Excelență Medicală și Implicare Umană

Dr. Vlad Ștefănel, Dr. Mihai Eftimie, Dr. Mihai Oltean

Campania „Fearless Donors”, desfășurată de Agenția Națională de Transplant împreună cu Bikers for Humanity

De asemenea, au fost recunoscute inițiative naționale de succes precum „Brânza de Horezu” (Laura Ion), proiectul „Grivița 53” (Chris Simion-Mercurian) și campania „Gândit în România”, coordonată de Asociația Teofor (dl. Vișinescu).

Gala Zetta s-a remarcat și prin premiile „Aripi Zetta”, acordate în cadrul Concursului Anastomoze și pentru cei mai promițători rezidenți în chirurgie plastică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE