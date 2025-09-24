Informația, încă nepublicată pe site-ul instituției, a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al UDJG, lector univ. dr. Marius Țuca, care a precizat că s-a aplicat legea: profesorii pensionari nu mai au contracte de muncă, dar pot fi plătiți cu ora, dacă este nevoie.

Printre cei vizați se află fostul rector Puiu Lucian Georgescu, fostul decan al Facultății de Medicină și Farmacie Aurel Nechita, fostul decan al Facultății de Inginerie Cătălin Fetecău și academicianul Eugen Rusu.

Decizia, luată de rectorul Marian Barbu cu aprobarea Consiliului de Administrație, este motivată atât de respectarea legii, cât și de necesitatea reducerii cheltuielilor în contextul crizei economice.

„Consiliul de administrație al Universității Dunărea de Jos din Galați a decis, conform legii, să nu mai mențină calitatea de cadru didactic titular pentru persoanele care au depășit vârsta legală de pensionare de 65 de ani. Cei aflați în această situație pot rămâne colaboratori ai instituției, doar că, depășind vârsta legală de pensionare, nu mai păstrează și calitatea de cadru didactic titular”, a declarat purtătorul de cuvânt al UDJG, lector univ. dr. Marius Țuca.

Un profesor universitar câștigă în medie 180.000 de lei pe an, iar cu contribuțiile de 43% plătite de universitate, costul total ajunge la circa 300.000 de lei anual pentru fiecare profesor.

Potrivit calculelor, măsura va genera economii de aproximativ 10 milioane de lei.

Singurii care vor continua să activeze în cadrul instituției, chiar și după împlinirea vârstei de 65 de ani, sunt cei care conduc doctorate, care pot încheia contracte separate.

„Universitatea Dunărea de Jos din Galați le mulțumește tuturor celor care au contribuit și contribuie la prestigiul instituției.”, a adăugat purtătorul de cuvânt al universității.

